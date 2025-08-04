Медия без
ПЪРВА ЛИГА, IV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

08 Авг. 2025Обновена

8 август (петък)

"Добруджа" - "ЦСКА 1948"  2:1
(А. Иванов 75, Ив. Михайлов 89; Ценов 25)

 

"Монтана" - "Ботев" (Вр)  0:0

 

9 август (събота)

ЦСКА - "Черно море"  19:00 ч.
(по Диема спорт)

 

"Славия" - "Лудогорец"  21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

10 август (неделя)

"Левски" - "Спартак 1918" (Вн)  19:00 ч.
(по Диема спорт)

 

"Ботев" (Пд) - "Локомотив 1929" (Сф)  21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

11 август (понеделник)

"Септември" (Сф) - "Берое"  19:00 ч.
(по Диема спорт)

 

"Арда" - "Локомотив" (Пд)  21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски"
3
3
0
0
9:1
9
 2. "Лудогорец"
3
3
0
0
8:1
9
 3. "Черно море"
3
2
1
0
7:2
7
 4. "Локо" (Пд)
3
2
1
0
3:1
7
 5. "ЦСКА 1948"
4
2
1
1
5:4
7
 6. "Добруджа"
4
2
0
2
5:5
6
 7. "Локо 1929" (Сф)
3
1
2
0
5:2
5
 8. "Арда"
3
1
1
1
6:2
4
 9. "Ботев" (Вр)
4
0
3
1
3:4
3
10. "Спартак 1918" (Вн)
3
0
3
0
2:2
3
11. ЦСКА
3
0
2
1
2:3
2
12. "Берое"
3
0
2
1
1:5
2
13. "Монтана"
4
0
2
2
1:9
2
14. "Славия"
3
0
1
2
3:6
1
15. "Ботев" (Пд)
3
0
1
2
2:8
1
16. "Септември"
3
0
0
3
2:9
0
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

3 гола: Николай Златев ("Черно море");

2 гола: Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Георги Лазаров ("Черно море"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Марин Петков ("Левски");

1 гол: Борислав Рупанов и Евертон Бала ("Левски"), Милчо Ангелов, Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Браян Собреро, Мамаду Диало, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Йоел Андерсон, Ерик Биле, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Филип Еджике ("Монтана");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец".

Първа лига, статистика

