ПЪРВА ЛИГА, IV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

8 август (петък)

"Добруджа" - "ЦСКА 1948" 2:1

(А. Иванов 75, Ив. Михайлов 89; Ценов 25)

"Монтана" - "Ботев" (Вр) 0:0

9 август (събота)

ЦСКА - "Черно море" 19:00 ч.

(по Диема спорт)

"Славия" - "Лудогорец" 21:15 ч.

(по Диема спорт)

10 август (неделя)

"Левски" - "Спартак 1918" (Вн) 19:00 ч.

(по Диема спорт)

"Ботев" (Пд) - "Локомотив 1929" (Сф) 21:15 ч.

(по Диема спорт)

11 август (понеделник)

"Септември" (Сф) - "Берое" 19:00 ч.

(по Диема спорт)

"Арда" - "Локомотив" (Пд) 21:15 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 3 3 0 0 9:1 9 2. "Лудогорец" 3 3 0 0 8:1 9 3. "Черно море" 3 2 1 0 7:2 7 4. "Локо" (Пд) 3 2 1 0 3:1 7 5. "ЦСКА 1948" 4 2 1 1 5:4 7 6. "Добруджа" 4 2 0 2 5:5 6 7. "Локо 1929" (Сф) 3 1 2 0 5:2 5 8. "Арда" 3 1 1 1 6:2 4 9. "Ботев" (Вр) 4 0 3 1 3:4 3 10. "Спартак 1918" (Вн) 3 0 3 0 2:2 3 11. ЦСКА 3 0 2 1 2:3 2 12. "Берое" 3 0 2 1 1:5 2 13. "Монтана" 4 0 2 2 1:9 2 14. "Славия" 3 0 1 2 3:6 1 15. "Ботев" (Пд) 3 0 1 2 2:8 1 16. "Септември" 3 0 0 3 2:9 0 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

3 гола: Николай Златев ("Черно море");

2 гола: Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Георги Лазаров ("Черно море"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Марин Петков ("Левски");

1 гол: Борислав Рупанов и Евертон Бала ("Левски"), Милчо Ангелов, Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Браян Собреро, Мамаду Диало, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Йоел Андерсон, Ерик Биле, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Филип Еджике ("Монтана");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец".