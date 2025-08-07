"Благодетел" успя да фалира 4 популярни футболни клуба за 5 г.

"Боавища" е един от най-старите футболни клубове в Португалия и сред най-популярните в страната. Шампион през 2001 г. и 5-кратен носител на националната купа, той е вторият силен тим от Порто. Но вече е в V дивизия, след като дошлият като спасител испано-люксембургски бизнесмен Жерар Лопес потвърди реномето си на убиец на клубове.

С мъка в сърцата феновете на "Боавища" научиха точно преди честването на 123-годишнината през юли, че "специалният план за съживяване", изготвен миналия ноември, е бил отхвърлен от Португалската футболна федерация (FPF). Не са представени навреме необходимите данъчни и социалноосигурителни сертификати и гаранции.

Лавината от дългове (7 млн. евро трябва да се платят само на строителната компания, изграждаща стадиона) е толкова голяма, че дори електричеството на "Ещадио де Беса" беше спряно през април за неплатени сметки. Играчите чакаха месеци, за да получат заплатата си, някои вече осъдиха клуба за 6-цифрени обезщетения.

Вместо спасение - фалит и аматьорски статут

Дори когато "Боавища" завърши на последно място в Примейра Лига миналия сезон феновете се надяваха, че на клуба ще бъде позволено да се прегрупира във II дивизия, но ръководството дори не се опита да обжалва решението на FPF. То знаеше, че всичко е приключило. Така бившият шампион на Португалия загуби професионалния си статут, бе понижен чак в петото ниво и ще започне предстоящия сезон от I дивизия на регионалната футболна асоциация на Порто.

Но и това не бе дъното за "Боавища". Пет дни по-късно, на 15 юли, полицаи използваха метален таран, за да нахлуят в централата на клуба и да изземат документи, харддискове и компютри. Подозрението беше, че поне шестима от ръководството (имена все още не са назовани) са участвали в данъчни и кредитни измами и пране на пари. Мажоритарният собственик Жерар Лопес обаче не е сред шестимата обвиняеми, посочени от португалската полиция. Адвокатите на бизнесмена заявиха, че той и другите членове на борда са "предполагаемата пострадала страна".

Смята се, че ръководителите, разкрити от полицията, са присвоили приблизително 10 млн. евро със съучастието на счетоводители, адвокати и одитори. Бившият клуб на Нуно Гомеш, Джими Флойд Хаселбанк и Раул Мейрелеш бе банкрутирал фатално.

Дежавю

Около тази финансова катастрофа има силно усещане за дежавю. Защото това не е първият път, в който името на Жерар Лопес (на снимката), един от първите инвеститори в Skype и бивш собственик на отбора от Формула 1 "Лотус", се свързва с банкрут на футболен клуб.

( Малко отклонение : Лопес бе разследван през 2014 г. за пране на пари заради превод от 2 млн. евро от "Лотус" към люксембургския футболен клуб "Фола Еш", чийто собственик също бе тогава. Парите бяха пренасочени към хонконгската Lynx Investments Ltd., собственост на друг люксембургски бизнесмен - Ерик Лукс. А през 2015 г. Лопес продаде "Лотус" символично за 1 евро на "Рено", след като го докара до фалит.)

Първият опит на 53-годишния испано-люксембургец да стане собственик на популярен отбор беше през 2017 г. с "Лил". При него тимът завърши втори и четвърти във френската Лига 1, преди собствеността да бъде прехвърлена на американския инвестиционен фонд Elliott през есента на 2020 г.

Тогава се оказа, че Лопес е взел заем 225 млн. евро от Elliott чрез фирма, базирана на Британските Вирджински острови. И Elliott на практика пое контрола над "Лил", след като собственикът се оказа неспособен да изплати заема.

Футболна империя от прах

Това не сложи край на амбициите на Лопес във футбола. Той се зае да изгради собствена футболна империя с множество клубове. Партньорският на "Лил" клуб - "Мускрон", бе в елитната лига на Белгия, когато Лопес го купи през лятото на 2020 г. (тогава вече знаеше, че времето му в "Лил" изтича).

Тази сделка трябваше да е ново начало за "Мускрон", но се превърна в началото на един бърз край. Отборът изпадна още в първия сезон със собственик Лопес. Към декември 2021 г. положението стана толкова тежко, че играчите, които не бяха получили заплатите си навреме, стачкуваха. До март 2022 г. "Мускрон" бе обявен в несъстоятелност от собствения си борд. А преди началото на сезон 2022/23 вече не съществуваше. Така в едноименния валонски град, където "Муди Блус" написаха хита си Nights in White Satin, не остана представителен футболен отбор.

"Боавища" се превърна в следващото попълнение в портфолиото на Лопес - през октомври 2020 г. Тогава клубът от Порто вече бе засегнат от забрана за трансфери поради финансовите си затруднения. При новия собственик, дошъл с обещания за преструктуриране и спасение, обаче последваха още забрани, за да се стигне до катастрофата от средата на юли тази година.

Осем месеца по-късно - през юли 2021 г., "Бордо", един от исторически най-успешните клубове на Франция, където Зинедин Зидан направи име в началото на 90-те години, беше придобит от инвестиционната компания King Street Capital (с участието на Лопес) за неразкрита сума. Още на следващия сезон жирондинците изпаднаха в Лига 2.

До 2024 г. Бордо, въпреки продажбата на ключови играчи и на целия си женски отбор, се изправи пред съдебни искове от 400 кредитори и бе заплашен от френския футболен регулатор (DNCG) с понижаване в III дивизия. Оказа се, че нещата са дори по-лоши. Лопес неуспешно се опита да привлече нови инвеститори, включително мажоритарния собственик на "Ливърпул" - "Фенуей Спортс Груп". После "Бордо" бе обявен за продажба, но никой не прояви интерес. И Лопес все още е собственик на клуба, който бе пратен при аматьорите и през сезон 2025/26 ще играе в "Насионал 2", четвъртата дивизия на Франция.

Пред френския спортен ежедневник "Екип" президентът на DNCG Жан-Марк Микелер беше язвително настроен в оценката си за случилото се в "Бордо". Той каза, че проблемите е можело да бъдат избегнати, ако клубът не бе имал "твърде много дългове, недостатъчно собствен капитал и прекалено оптимистични прогнози, базирани на класиране за Шампионската лига и редовни продажби на играчи. Бяхме предупредили за това от самото начало".

Тенденцията обаче е ясно видима: всеки път, било в Белгия, Португалия или Франция, Лопес се представя като спасител, който ще обърне съдбата на клубовете, и всеки път се проваля с гръм и трясък, за да се окаже сега владетел на една империя от прах.