ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

15 август (петък)

"ЦСКА 1948" - "Монтана" 19:00 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив" (Пд) - "Славия" 21:15 ч.

(по Диема спорт)



16 август (събота)

"Спартак 1918" (Вн) - "Черно море" 19:00 ч.

(по Диема спорт)



"Берое" - "Ботев" (Пд) 21:15 ч.

(по Диема спорт)



17 август (неделя)

"Лудогорец" - "Локомотив 1929" (Сф) 19:00 ч.

(по Диема спорт)



"Ботев" (Вр) - "Левски" 21:15 ч.

(по Диема спорт)



18 август (понеделник)

"Септември" - "Добруджа" 19:00 ч.

(по Диема спорт)



"Арда" - ЦСКА 21:15 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Лудогорец" 4 4 0 0 11:1 12 2. "Левски" 4 4 0 0 11:2 12 3. "Черно море" 4 2 2 0 7:2 8 4. "Локо 1929" (Сф) 4 2 2 0 6:2 8 5. "Локо" (Пд) 4 2 2 0 3:1 8 6. "ЦСКА 1948" 4 2 1 1 5:4 7 7. "Добруджа" 4 2 0 2 5:5 6 8. "Арда" 4 1 2 1 6:2 5 9. "Берое" 4 1 2 1 4:7 5 10. "Спартак 1918" (Вн) 4 0 3 1 3:4 3 11. "Ботев" (Вр) 4 0 3 1 3:4 3 12. ЦСКА 4 0 3 1 2:3 3 13. "Монтана" 4 0 2 2 1:9 2 14. "Славия" 4 0 1 3 3:9 1 15. "Ботев" (Пд) 4 0 1 3 2:9 1 16. "Септември" 4 0 0 4 4:12 0 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

3 гола: Николай Златев ("Черно море"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Бертран Фурие ("Септември"), Алберто Салидо ("Берое");

2 гола: Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Георги Лазаров ("Черно море"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Евертон Бала ("Левски"), Милчо Ангелов, Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Браян Собреро, Мамаду Диало, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов, Шанде да Силва и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Филип Еджике ("Монтана");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември".