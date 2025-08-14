Медия без
ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 08:26

15 август (петък)

"ЦСКА 1948" - "Монтана"  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Локомотив" (Пд) - "Славия"  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
16 август (събота)

"Спартак 1918" (Вн) - "Черно море"  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Берое" - "Ботев" (Пд)  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
17 август (неделя)

"Лудогорец" - "Локомотив 1929" (Сф)  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Ботев" (Вр) - "Левски"  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
18 август (понеделник)

"Септември" - "Добруджа"  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Арда" - ЦСКА  21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Лудогорец"
4
4
0
0
11:1
12
 2. "Левски"
4
4
0
0
11:2
12
 3. "Черно море"
4
2
2
0
7:2
8
 4. "Локо 1929" (Сф)
4
2
2
0
6:2
8
 5. "Локо" (Пд)
4
2
2
0
3:1
8
 6. "ЦСКА 1948"
4
2
1
1
5:4
7
 7. "Добруджа"
4
2
0
2
5:5
6
 8. "Арда"
4
1
2
1
6:2
5
 9. "Берое"
4
1
2
1
4:7
5
10. "Спартак 1918" (Вн)
4
0
3
1
3:4
3
11. "Ботев" (Вр)
4
0
3
1
3:4
3
12. ЦСКА
4
0
3
1
2:3
3
13. "Монтана"
4
0
2
2
1:9
2
14. "Славия"
4
0
1
3
3:9
1
15. "Ботев" (Пд)
4
0
1
3
2:9
1
16. "Септември"
4
0
0
4
4:12
0
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

3 гола: Николай Златев ("Черно море"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Бертран Фурие ("Септември"), Алберто Салидо ("Берое");

2 гола: Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Георги Лазаров ("Черно море"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Евертон Бала ("Левски"), Милчо Ангелов, Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Браян Собреро, Мамаду Диало, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов, Шанде да Силва и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Филип Еджике ("Монтана");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември".

 

