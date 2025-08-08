Медия без
Керкез: Срам е да водиш ЦСКА и три мача да нямаш победа

Важно е да победим "Черно море", за да се успокоят нещата, заяви босненецът

Днес, 12:22
Душан Керкез
Душан Керкез

"Срамно е да си треньор на ЦСКА и да нямаш победа три мача".

Това обяви наставникът на "червените" Душан Керкез на пресконференция преди домакинския двубой с "Черно море", който е утре от 19 ч. До момента ЦСКА направи два пъти по 1:1 (с "Ботев" (Пд) и "Спартак 1918) и падна от "Локомотив" (Пд) с 0:1. Затова босненският треньор обяви за цел първата победа да дойде още срещу "моряците"

"Срамно е да си треньор на ЦСКА и да нямаш победа три мача. В последния мач (б.р. - с "Локо", Пд) организацията ни на игра беше на добро ниво, а проблемът беше в последните 30 метра. Със сигурност можем да се представяме по-добре. "Черно море" играе много силно и има футболисти, които са там от години. Много е важно да спечелим три точки, за да се успокоят нещата - заяви Керкез. - Играхме срещу отбори с много проблеми. Срещу "Спартак" нещо се случи, вместо да водим с 3:0 до 30-ата минута. Трябва да се изправим и да победим, дори да имаме 1000 проблема. Работим с Джеймс Ето`о. За мен той в ЦСКА не играе и на 50% от това, което играеше в "Ботев" (Пд). Но работи и иска да помогне на отбора."

Той похвали привлечения вчера от "Берое" голмайстор на миналия сезон в Първа лига Леандро Годой и говори за другите попълнения.

"За 2 години Годой показа сила и качество. Вярвам, че ще ни помогне. Никога не е късно, когато идват нови футболисти - каза той. - Теодор Иванов е добър футболист, работим с него и разговаряме. Знае какво трябва да прави на тренировка и какво трябва да подобрява. Додай и Пастор са с отбора. Нямаме късмет, защото Додай изкълчи глезен на тренировка и една седмица няма да играе. Пастор може да помогне много на отбора. Очевидно е, че трансферите закъсняват, но със сигурност ще има нови футболисти, като се търсят качествени играчи на няколко позиции".

Според Керкез, отстраненият от представителния отбор косовски национал Зюмур Бютучи е прекрачил всякакви граници в поведението си, но не посочи точната причина за санкцията:

"Има правила в отбора. Който не ги спазва, няма как да остане в клуба. Нищо специално не се е случило, но има линия, която никой не трябва да прекрачва. Нямам нищо лично към Бютучи, но всички трябва да знаят как трябва да работят на тренировка и след тренировка".

