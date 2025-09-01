Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦСКА засега гласува доверие на треньора

Решението обаче вероятно ще се промени при пропусната победа в следващия кръг

Днес, 07:10
Треньорът на ЦСКА Душан Керкез уверява, че е спокоен и усеща подкрепата на ръководството, но на мача със "Славия" в събота вечер беше видимо тревожен.
СПОРТАЛ
Треньорът на ЦСКА Душан Керкез уверява, че е спокоен и усеща подкрепата на ръководството, но на мача със "Славия" в събота вечер беше видимо тревожен.

Душан Керкез остава треньор на ЦСКА, поне засега. На вчерашно закрито заседание на ръководството е обсъждано бъдещето на босненския специалист. От футболния клуб не излязоха с официално съобщение след срещата. Индиректно обаче то стана ясно, след като Керкез бе начело на групата, която замина на лагер в Банско. Подготовката там ще продължи до петък и цели обиграване и сплотяване на състава.

Кредитът на доверие към наставника обаче съвсем не е голям. Ако ЦСКА не успее да спечели домакинството си в следващия кръг срещу "Септември" (Сф), то решението ще бъде преразгледано. За оставката му призова вече открито и един от лидерите на феновете на тима - Иван Велчев, популярен като Кюстендилеца.

До момента ЦСКА няма постигната победа от началото на сезона след 6 изиграни мача и с четирите си точки заема 14-ото място в класирането от общо 16 отбора. Толкова точки имат също предпоследният ("Спартак 1918", Вн) и последният ("Ботев", Пд).

"Голямо е напрежението върху футболистите и всички, като нямаш победи. Нов отбор, разбирам феновете, голямо напрежение. При мен няма напрежение заради работата. Работя всеки ден нормално, спокоен съм. Гледам да съм спокоен за футболистите. Ако и аз съм напрегнат...", коментира Керкез след равенството 2:2 със "Славия" в събота.

Той няма да разчита на лагера в Банско на шестима от футболистите си, които са повикани в различни национални формации - младежките национали Теодор Иванов и Петко Панайотов, националът на Кипър Йоанис Питас, Лумбард Делова (Косово), вратаря Фьодор Лапоухов (Беларус) и Сейни Санянг (Гамбия). Освен тях ще липсва и националът на Люксембург Мика Пинто, но той и без това е изваден от първия тим на ЦСКА и преговаря за прекратяване на договора си.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦСКА, Душан Керкез

Още новини по темата

ЦСКА остава без победа, но поне не е последен
30 Авг. 2025

Керкез: В ЦСКА има паника в края на мачовете
29 Авг. 2025

ЦСКА се разгневи заради наряд на наказван рефер
27 Авг. 2025

БФС наказа ЦСКА за отношението срещу "ЦСКА 1948"
26 Авг. 2025

ЦСКА започна седмицата с още един освободен
25 Авг. 2025

Нищо ново - ЦСКА пак бе унизен от "ЦСКА 1948"
24 Авг. 2025

Треньорът на ЦСКА прие политиката на игнориране на "ЦСКА 1948"
23 Авг. 2025

Освободен от ЦСКА: В клуба цари хаос
22 Авг. 2025

ЦСКА натири и втория капитан
21 Авг. 2025

ЦСКА се отърва от низвергнат титуляр
19 Авг. 2025

"Левски" и ЦСКА обявиха силни трансфери в един ден
15 Авг. 2025

Започна масова чистка в ЦСКА
14 Авг. 2025

Звезда на ЦСКА спря да тренира и поиска трансфер
13 Авг. 2025

ЦСКА назначи "червен" юноша за спортен директор
11 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар