ЦСКА засега гласува доверие на треньора

СПОРТАЛ Треньорът на ЦСКА Душан Керкез уверява, че е спокоен и усеща подкрепата на ръководството, но на мача със "Славия" в събота вечер беше видимо тревожен.

Душан Керкез остава треньор на ЦСКА, поне засега. На вчерашно закрито заседание на ръководството е обсъждано бъдещето на босненския специалист. От футболния клуб не излязоха с официално съобщение след срещата. Индиректно обаче то стана ясно, след като Керкез бе начело на групата, която замина на лагер в Банско. Подготовката там ще продължи до петък и цели обиграване и сплотяване на състава.

Кредитът на доверие към наставника обаче съвсем не е голям. Ако ЦСКА не успее да спечели домакинството си в следващия кръг срещу "Септември" (Сф), то решението ще бъде преразгледано. За оставката му призова вече открито и един от лидерите на феновете на тима - Иван Велчев, популярен като Кюстендилеца.

До момента ЦСКА няма постигната победа от началото на сезона след 6 изиграни мача и с четирите си точки заема 14-ото място в класирането от общо 16 отбора. Толкова точки имат също предпоследният ("Спартак 1918", Вн) и последният ("Ботев", Пд).

"Голямо е напрежението върху футболистите и всички, като нямаш победи. Нов отбор, разбирам феновете, голямо напрежение. При мен няма напрежение заради работата. Работя всеки ден нормално, спокоен съм. Гледам да съм спокоен за футболистите. Ако и аз съм напрегнат...", коментира Керкез след равенството 2:2 със "Славия" в събота.

Той няма да разчита на лагера в Банско на шестима от футболистите си, които са повикани в различни национални формации - младежките национали Теодор Иванов и Петко Панайотов, националът на Кипър Йоанис Питас, Лумбард Делова (Косово), вратаря Фьодор Лапоухов (Беларус) и Сейни Санянг (Гамбия). Освен тях ще липсва и националът на Люксембург Мика Пинто, но той и без това е изваден от първия тим на ЦСКА и преговаря за прекратяване на договора си.