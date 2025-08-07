БФС пусна билети от 60 до 300 лв. за мача с Испания

БФС БФС публикува рекламен колаж за мача между България и Испания с двете най-големи звезди на двата тима - Илия Груев-младши и Ламин Ямал.

Месец и половина след като пусна в продажба пакетни билети за трите домакински мача на България от квалификациите за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г., БФС даде възможност на феновете да си закупят и единични пропуски за най-вълнуващия от тях - срещу европейския шампион Испания. "Ла Фурия Роха" ще гостува на националния стадион "Васил Левски" на 4 септември от 21:45 ч., а билетите за този двубой са достъпни от днес.

Те може да бъдат закупени онлайн и в търговската мрежа на Eventim.bg на цени от 60 до 300 лв. Всеки привърженик има право да купи до 8 единични пропуска за срещата, а самите талони ще бъдат изпратени 48 ч. преди двубоя на предварително посочен имейл. Най-евтините билети са за секторите Б и Г, а най-скъпите - за ВИП ложата на сектор А.

Сектор А: 300 лв.

Сектор А: 150 лв.

Сектор В: 100 лв.

Сектор Б: 90 лв.

Сектор Б: 60 лв.

Сектор Г: 90 лв.

Сектор Г: 60 лв.

За сравнение, пакетните билети за всички три домакински мача от квалификациите за Мондиал 2026 бяха на цени между 120 и 550 лв. при същото пропорционално разпределение на секторите. В другите две срещи в София ще гостуват Турция (11 октомври) и Грузия (18 ноември).