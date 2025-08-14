Тримата от Наглите са в Аляска - имали опит в преговорите

Изчезването на Тримата от Наглите се оказа сложна оперативна комбинация - те са в Аляска, САЩ, някогашната Руска Америка, където ще приложат своите умения да водят преговори, изпълянвайки ролята на медиатори в срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Страховитите разбойници от разбитата и осъдена група за отвличания Наглите вече излежаха присъдите и живееха, тъй както умеят - до вчера, когато внезапно изчезнаха и се намериха само колите и телефоните им.

"Къде се губят следите на Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи, и Даниел Димитров - Релето?" - това се питат журналистите и обществото, но малко хора знаем какво действително се е случило. На нас ни го разказа шефът на МВР.

Биг босът с очила сподели само с нашата медия, че Тримата от Наглите са всъщност Тримата от запаса - МВР винаги е гледало на контингента в престъпния свят като на банка кадри. И сега е дошъл моментът да се привлекат на ползу человеческому роду тези трима експерти по кризисна комуникация. Докато Доналд Тръмп се готвел за сложните преговори с Путин, той преглеждал стари папки и попаднал на досиетата на Наглите, при което веднага се обадил по оранжевия телефон за директна връзка с Дани Митов.

"Отвличането на Наглите е за отвличане на вниманието. Момчетата са в Аляска и работят здраво. Те ще помогнат на Тръмп да спечели Нобел, Путин да спечели територии, светът да спечели Мир. Затова е казано: не пипайте организираната престъпност!" - довери ни под секрет Митов, но ние тайни не можем да пазим, ако ще да ни се сърди цяла вечер!

Тримата от Наглите били на мнение, че и Зеленски трябвало да участва поне с три пръста на масата на преговорите, но щом това е невъзможно, ще се търсят други пътища към намирането на работещи решения.

"Ако все пак се окаже, че не са в Аляска, докато не ги изкопаят отнякъде, никой не може да твърди, че са заровени" - застрахова се Митов, че в тоя объркан свят всичко е възможно и всяка версия за реалността е предпоследна.

