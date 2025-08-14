Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Тримата от Наглите са в Аляска - имали опит в преговорите

Техните умения може да помогнат на Тръмп за Нобела, а на света - да постигне мир

14 Авг. 2025
Трите кита на екстремната комуникация: морков, тояга и отрязани пръсти,
Pixabay
Трите кита на екстремната комуникация: морков, тояга и отрязани пръсти,

Изчезването на Тримата от Наглите се оказа сложна оперативна комбинация - те са в Аляска, САЩ, някогашната Руска Америка, където ще приложат своите умения да водят преговори, изпълянвайки ролята на медиатори в срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин. 
Страховитите разбойници от разбитата и осъдена група за отвличания Наглите вече излежаха присъдите и живееха, тъй както умеят - до вчера, когато внезапно изчезнаха и се намериха само колите и телефоните им. 
"Къде се губят следите на Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи, и Даниел Димитров - Релето?" - това се питат журналистите и обществото, но малко хора знаем какво действително се е случило. На нас ни го разказа шефът на МВР. 
Биг босът с очила сподели само с нашата медия, че Тримата от Наглите са всъщност Тримата от запаса - МВР винаги е гледало на контингента в престъпния свят като на банка кадри. И сега е дошъл моментът да се привлекат на ползу человеческому роду тези трима експерти по кризисна комуникация. Докато Доналд Тръмп се готвел за сложните преговори с Путин, той преглеждал стари папки и попаднал на досиетата на Наглите, при което веднага се обадил по оранжевия телефон за директна връзка с Дани Митов. 
"Отвличането на Наглите е за отвличане на вниманието. Момчетата са в Аляска и работят здраво. Те ще помогнат на Тръмп да спечели Нобел, Путин да спечели територии, светът да спечели Мир. Затова е казано: не пипайте организираната престъпност!" - довери ни под секрет Митов, но ние тайни не можем да пазим, ако ще да ни се сърди цяла вечер!
Тримата от Наглите били на мнение, че и Зеленски трябвало да участва поне с три пръста на масата на преговорите, но щом това е невъзможно, ще се търсят други пътища към намирането на работещи решения. 
"Ако все пак се окаже, че не са в Аляска, докато не ги изкопаят отнякъде, никой не може да твърди, че са заровени" - застрахова се Митов, че в тоя объркан свят всичко е възможно и всяка версия за реалността е предпоследна. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Джуконди искат оставката на Сарафов: Защо за нас няма зайчета????
14 Авг. 2025

Народен съд раздава евтино правосъдие, готви се и Народен Магнитски Акт
09 Авг. 2025

Стръки Лайк преби ансамбъла по худ. гимнастика - сам, с голи ръце
05 Авг. 2025

Една жена зачена непорочно, роди полицай
04 Авг. 2025

Америка фърст, митницата секънд: с новите мита митничарите отново стават велики!

01 Авг. 2025

Пеевски предложи закриване на бухалката OFAC, не отговаряли на FAQ
30 Юли 2025

Йотова колеблива: върна Иванчева в затвора и пак я освободи
29 Юли 2025

Уволнен мутро-гард ликува: С радост ще ме вземат в МВР!
28 Юли 2025

Радев се отказа от референдума, бил плод на временна невменяемост
25 Юли 2025

Сарафов зарязва всичко, влиза в нишата на Ози Озбърн
23 Юли 2025

"Тук не е Берлин" - скандираха ЛЕЛИНЧОВЦИ-ГЕРБ и ядоха бой пред посолството на ФРГ
22 Юли 2025

Георг Георгиев пробва да подпали Бундестага, научи немски команди за коне
17 Юли 2025

Митов тъжен: Десетилетия култ към мутрите направиха от полицаите - локали
15 Юли 2025

Пламенка не е тази, за която се представя
14 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар