Започна масова чистка в ЦСКА

В ЦСКА започва масова чистка заради слабото представяне от началото на футболния сезон (3 равенства и загуба), неудачни трансфери и недобра организация на работа. Това стана ясно при представянето на новия спортен директор на клуба Бойко Величков, който се появи пред медиите заедно с изпълнителния шеф Радослав Златков.

"След колективно решение на ръководството се пристъпва към изчистване на ненужни на отбора състезатели. След това следват въпросите с кого тези футболисти ще бъдат заместени и дали това ще се случи пълноценно - обяви Величков. - Решението да се изпратят във втория отбор още чуждестранни играчи е мое, но без забележки най-малкото от треньора, включително в компанията на изпълнителния директор. По-добре е отборът да се гради с играчи, които носят отговорност. Имаме и втори отбор, играчите от който могат да излязат в следващия мач срещу "Арда".

Изп. директор Радослав Златков пък обясни как се е стигнало до решението още трима чужденци да бъдат извадени от състава и изпратени във втория тим, където вече втора седмица е косовският национал Зюмюр Бютучи:

"По предложение на Величков има още няколко футболисти, които са извадени от първия отбор. Това са Пинто, Исека и Локило. Бютучи бе изваден по предложение на старши треньора. Така от 11 трансфера миналото лято - ние имаме трима състезатели и половина - Ето'о, Тасев, Илиев и половин Делова (б.р. - който отказа да тренира с отбора и иска да бъде продаден), който също има откупна клауза. Ние не искаме да го продаваме, но когато получим откупна оферта - решението е в ръцете на Делова. Купър си тръгна при много добри условия за двете страни. Няма да коментирам за Дюлгеров."

Златков заяви, че през това лято са привлечени петима нови футболисти и добави, че се очакват "в близките дни и седмици новини за още".

Бойко Величков изрази умерен оптимизъм за излизане от кризата в ЦСКА.

"Убеден съм, че основата я има за това клубът да осъществи много мечти - на млади хора, които носят "червената идея" в сърцето си, но още не се радват на успехите, заради които обичаме клуба и предците ни са се гордеели с успехите в Европа. Ще внимавам с използването на тези лозунги, защото остават само думи. Време е за дела от всички, които обичат ЦСКА - заяви помпозно той. - Оценката, че ЦСКА изглежда като "детска градина", е изключително показателна за състоянието. Моята роля ще бъде, анализирайки ситуацията, да се върви в посока да се изчистват причините, заради които си мислите, че отборът изглежда детска градина. Ще трябва време. Ако се спазват основните принципи на всички нива - мисля, че ще се върви само напред и нагоре. Всички процеси трябва да бъдат канализирани и да вървят ръка за ръка. ЦСКА ще се бори..."

Величков заяви, че лично собственикът на клуба Георги Папазки го е поканил и той се е разбрал с него да има "ясно изяснени отговорности".

"Аз ще отговарям за всички спортно-технически процеси в клуба, но без да имам последната дума за привличането на футболистите. Аз участвам в процеса с предложения и оценка, но скаутското звено има последната дума. Това се прави с идеята за ясна отговорност, по думите на Папазки - добави Величков. - Аз имам своята визия за структурата на клуба. В момента основната цел е стабилизацията на отбора. Не може да има стабилизация, ако има футболисти, на които треньорът не смята да разчита. Селекцията тече. С много промени не може да се реализира потенциалът на играчите, на треньора или на отбора. Пред мен стои задачата да се гради нещо по-устойчиво, перспективно... Текучеството през последната година е голям проблем."

Бойко Величков отдели време да говори и за младите футболисти на клуба, като подчерта, че ги подкрепя, но "търпението към тях няма да е безкрайно".

"Казуса с Георги Чорбаджийски трябваше да го решавам на 20-ата минута след подписването на договора. Още тогава се застъпих за играча. Клубът трябва сега да покаже твърда ръка. Твърде много неща се случват като извиване на ръце и те са в ущърб на всички. С оглед потенциала на това момче и допуснатата грешка - приемаме я за факт, тя е неприемлива, особено, ако е волно. Реших да стопирам излизането му, след като веднага получихме предложения, включително и от чужбина. Тримата бяхме на среща, казус няма и Георги е част от отбора. На този етап няма идея за напускането му - каза още новият спортен шеф. - Момчетата ни на по 19-20 години биват съдени, че не са готови, а за това вина има и клубът. Аз се застъпвам за момчетата, но това няма да е за постоянно. Всеки трябва да заяви мястото си в отбора. Може да се стигне до раздяла."

А Радослав Златков добави, че ще бъдат освободени още хора от клуба.

"В една промяна винаги си тръгват хора. Атмосферата в клуба е на много високо ниво. Ще си тръгват още хора. Гледат се абсолютно всички пазари. Идват предложения от всички страни. Има много фактори около привличането на даден играч. Един от последните примери е крило, което се контузи точно преди трансфера. Друг играч пък е близо до влизане в евротурнирите. Що се отнася до треньора Душан Керкез, прекалената смяна на треньорите не е добра идея. Аз ще бъда в клуба, докато имам с какво да допринеса или г-н Папазки не сметне, че вече не съм полезен."