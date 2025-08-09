Безсилието на ЦСКА донесе нови викове "Оставка!"

ЦСКА продължава да агонизира във футболното първенство. Клубът, който до скоро имаше претенции да се съревновава с "Лудогорец" и останалите претенденти за шампионската титла, няма победа вече в четири мача от началото на новия сезон в Първа лига, а кризата изглежда все по-безизходна.

В мач от IV кръг "червените" завършиха 0:0 като домакин срещу "Черно море", като във втори пореден двубой дори не можаха да отбележат гол. Все така трагичната и безидейна игра на възпитаниците на новопривлечения треньор Душан Керкез донесе едва два удара в очертанията на вратата на варненци. А това бяха и единствените точни изстрели в целия скучен двубой на националния стадион "Васил Левски".

Поредното постно представление отново беше оценено с освирквания и викове "Оставка" от публиката на "армейците". Същото се случи и след предишното домакинско равенство (1:1) срещу "Спартак 1918" (Варна) преди две седмици, но ефектът е все така нулев.

С актив от 2 т. след четири мача ЦСКА заема 11-о място в класирането. "Черно море" е трети с 8 т.

РЕАКЦИИ

"Аз вярвам на този процес. Знаехме, че ще е трудно. Доминирахме в мача, но не вкарахме и затова не дойде победата - прецени наставникът на ЦСКА Душан Керкез. - Чакаме нови футболисти. Този мач доминирахме, не играхме както феновете очакваха, но това е процес. И предния мач бяхме по-добри от "Спартак". Показваме по-добра игра. Говорим си истината и се гледаме в очите. Виковете "Оставка" са нещо нормално. Винаги треньорът е първият виновен. Има много неща, които треньорът може да направи и не може да направи. Този тим завърши пети, много си тръгнаха, търсим нови футболисти. Това е като да сменяш гумите на кола. Не може да постигаш резултати и да сменяш отбор. Не се оплаквам, но гледам истината в очите. Трябва още много неща да са по-добри. Извинявам се на феновете, знам, че е лош старт."

"Знаехме, че при ЦСКА ще има доста напрежение. Опитахме да ги притесним в началото с преса - разкри треньорът на "Черно море" Илиан Илиев. - При тях победата беше задължителна. Публиката също е нетърпелива. След 15-ата минута стана това, което не трябваше - оставихме им повече свободни пространства. През последните 20 минути те се отвориха. С всеки един отбор играем по един и същи начин. За да надградим, трябва да играем с повече самочувствие. Трябва да опитваме да побеждаваме в тези мачове."

КРЪГОВА ОТБРАНА

Още преди новата трагична продукция на терена, ЦСКА защити с нарочна декларация изпълнителния директор на клуба Радослав Златков и треньора Душан Керкез, които бяха подложени на тежки критики от феновете, обиди и призиви за оставка.

След първите три слаби мача в първенството, от които "червените" спечелиха само 2 т., в клуба се породи напрежение и това доведе до раздялата с португалския спортен директор Пауло Нога, който изкара на поста само 5 месеца. Обвиненията към Нога и Радослав Златков са, че не са осигурили навреме качествени попълнения за състава, а към треньора Керкез - че не успява да спечели мачове срещу отбори без особени претенции, като "Спартак 1918" (Вн) или намиращия се в кадрова криза "Ботев" (Пд).

В декларацията, пусната само няколко часа преди мача от IV кръг в Първа лига срещу "Черно море", от ЦСКА признават, че резултатите са незадоволителни и "не отговарят на историческите стандарти". Оттам поясняват, че в момента клубът "е в процес на дълбока трансформация – спортно-техническа, инфраструктурна, организационна, свързан с взимането на много тежки решения, изискващ време, търпение и консолидация".

В декларацията се казва още:

"Клубът ни пое исторически ход – изграждане на най-модерния стадион в България, на нов тренировъчен център в Панчарево, както и на детско-юношеска академия, в която младите ни таланти да се подготвят при възможно най-добрите условия. Всичко това е свързано с огромна финансова инвестиция, която се реализира с една фундаментална цел – ЦСКА да се върне на достойното си място както в България, така и на международната сцена.

Точно в този момент, в който ЦСКА преминава през етап на промяна, изграждане и обновление, считаме за важно да изразим своята категорична подкрепа към изпълнителния директор Радослав Златков. ЦСКА винаги е бил повече от футболен клуб – той е символ на воля, устойчивост и характер. Радослав Златков е професионалист, който не просто изпълнява своите задължения, а работи със страст, отдаденост и дългосрочна визия за развитието на ЦСКА.

Макар неговите усилия често да остават в сянката на конкретните спортни резултати, те изцяло са насочени към стабилизиране на структурите, модернизация на процесите и подобряване на работната среда, така че ЦСКА да се развива устойчиво – както на терена, така и извън него. Независимо от изпълнителите [...].

Функциите на изп.директор са ключови по отношение на всички административни, мениджърски, организационни, правни и финансови процеси в клуба. Те далеч надхвърлят спортно-техническите въпроси в първия отбор, както и селекционния процес, който се реализира от скаутското звено на ЦСКА, а изпълнителният директор води и финализира преговорните отношения по привличането на футболисти.

Клубът и изпълнителният директор декларират твърдата си подкрепа към старши-треньора Душан Керкез, към неговия щаб, към скаутското звено и към всички служители на ЦСКА, които полагат неуморни професионални усилия за изграждането на силен шампионски отбор.

Търсенето на виновници и соченето с пръст са най-лесният път към провала. Но бъдете сигурни - всеки в ЦСКА носи своята отговорност за постигането на крайните цели на клуба според собствената си компетенция, правомощия, усилия и професионализъм. Лесно е да се разединим, да търсим виновни, да изразим гняв. Но точно това е моментът да сме заедно. Да не позволим болката от неуспеха да ни раздели. Да покажем, че можем да носим този клуб и в тежките дни, не само в триумфите.

Ръководството на ЦСКА призовава "червената" общност да прояви нужното търпение и подкрепа. Изграждането на конкурентоспособен отбор изисква време, постоянство и доверие. Само заедно можем да върнем ЦСКА там, където му е мястото – на върха".