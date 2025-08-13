Звезда на ЦСКА спря да тренира и поиска трансфер

Една от звездите на ЦСКА и несменяем титуляр - Лумбард Делова, отказа да тренира с отбора и желае да бъде трансфериран.

Информацията бе потвърдена от агента на косовския футболист - Резард Кащанджева, който съобщи, че клиентът му не желае да се връща в тима. Според мениджъра, той в момента преговаря с три клуба и докато вървят преговорите Делова няма да играе за ЦСКА. С "червените" в момента се водели разговори единствено за откупната клауза на защитника, която е около 900 000 евро.

Най-сериозен кандидат за Делова е саудитският "Ал Наджма", който бил готов да плати откупната сума и предлага заплата от 70 000 евро месечно.

Косовският централен защитник игра без смяна в първите четири мача на на ЦСКА от началото на новото първенство. След идването миналия сезон той пак бе твърд титуляр и бе на терена в 31 двубоя от Първа лига и пет за купата на страната.

ЦСКА, чийто треньор Душан Керкез е под голямо напрежение заради липсата на победа в официален мач този сезон, обяви планове за привличане на нови футболисти. Тези входящи трансфери обаче се бавят, единствено наскоро бе обявено взимането на голмайстора на миналото първенство Леандро Годой от "Берое". Преди това обаче друг косовски национал при "червените" - Зюмюр Бютучи, бе пратен да тренира с втория отбор заради нарушаване на дисциплината и се очаква скоро да бъде продаден.