Ще изсветли ли данъчният морков частните уроци "в хола"?

Правителството даде заявка за мащабни промени в данъчната система, с които да олекоти финансовия товар върху семейните бюджети. Сред акценти е въвеждане на ново данъчно облекчение, с което родителите да си възстановяват част от разходите за децата, включително за извънкласни дейности, спорт и частни уроци. Мярката се рекламира като двойно изгодна - едновременно за подкрепа на семействата и за затягане на контрола върху сивата икономика. Практическото ѝ приложение обаче е под голяма въпросителна. За да ползваш данъчна отстъпка, ти трябва платежен документ. А на пазара за частни уроци у нас касовата бележка е екзотика. Къде се срещат правителствените намерения с реалностите?

200 евро на дете, но срещу касова бележка

Новата данъчна преференция "детско развитие" следва да подпомогне родителите, като покрие част от разходите им за допълнителни уроци, занимания, спорт, вкл. за учебници, помагала, дрехи и обувки, дори таксата за частна детска градина. За разлика от досегашното стандартно данъчно облекчение за деца обаче, новата отстъпка ще трябва да бъде документно доказана - с касови бележки, фактури и други платежни документи. Те няма да се прилагат към данъчната декларация, но трябва да се пазят и при поискване от НАП да бъдат представени.

Предвижда се преференцията да е в размер от 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три и повече деца. Тези суми ще се приспадат от годишната данъчна основа на един от двамата родители и така в крайна сметка той ще плати по-нисък данък върху доходите си - чистата отстъпка ще е 200 евро за едно дете, 400 евро за две и 600 евро за три и повече деца.

Много нюанси "сиво"

Ако купуването на помагала, дрехи или плащането на такса за градина "върви" по презумпция с издаване на бележка, то нека така стои въпросът с частните уроци. По принцип учител или преподавател, който дава уроци срещу заплащане, следва да декларира дохода си и да плати съответните данъци. Масово обаче учителите не го правят - плащанията стават директно между родител и преподавател, често в брой, без следа, и без гаранция за качество. Няма и регистър на учителите, даващи частни уроци.

По казуса има ясна позиция от страна на Асоциацията на езиковите центрове в България. Оттам още преди 2 г. настояха да има ясно разграничение между частните уроци на отделни учители, които обикновено се провеждат в домашна среда, и допълващото образование, предлагано от частния сектор в образователната сфера. Частните езикови центрове инвестират в база, подлежат на строг контрол, издават документи за платени такси и често предлагат официално сертифициране. В рязък контраст с тях са частните уроци, предлагани директно и „на частно“ от отделни учители буквално в техия хол. В преобладаващите случаи това са уроци за подготовка за изпити или матури или дори асистенция за домашни.

"Дъвчем тази тема от години и сме говорили и с НАП, и с други институции, защото това е една язва в чудовищни размери", коментира Владимир Христов, председател на Асоциацията на езиковите центрове пред "Сега". По думите му в сивия сектор на частните уроци се въртят поне 250 милиона евро годишно. Проведено от Асоциацията проучване сред родителите показва смазваща статистика: 87% от тях плащат на ръка и никога не получават касова бележка или друг платежен документ. Едва 15% от учителите по един или друг начин издават бележки. "Има начини как да се работи легално, въпросът е има ли желание", посочва Христов.

Какъв е точно редът обаче за преподаване "на частно"? Отговорът на този въпрос се оказва нелек. От Асоциацията на езиковите центрове са правили опити да съставят практически наръчник с насоки за учителите - какви точно стъпки трябва да предприеме един преподавател, ако иска да дава частни уроци законно. Инициативата обаче е забила в бюрократичния лабиринт на институциите, някои от които не са припознали тази задача като свойствена за тях. Така за масовия преподавател законовата процедура как да преподават частни уроци легално остава мъглява

Не е нужно учителят да се регистрира по специален ред, свидетелстват запознати. Като е казало А, правителството да бъде така добро да каже и Б. Важно е държавата да даде повече информация към частните учители как точно да излязат от сивата икономика, за да не остане мярката само пожелателна, както се опасяват родители.

Скептицизъм

"Като родител мога да кажа, че вече 3 г. детето ми ходи на частни занимания и касова бележка не съм виждала. Струва ми се по-скоро популистка мярка, която няма да обслужи нито една от двете си цели - нито ще подпомогне родителите, нито ще осветли сивата икономика. Заниманията по спорт например в София за малко дете са около 100 евро на месец. Търсенето е огромно и школите са пълни - с или без бележки. В малките населени места пък има недостиг на възможности за извънкласни занимания и данъчното облекчение няма да е от полза", споделя родител пред "Сега". По думите му по-скоро трябва да се запитаме защо родителите трябва да правят тези огромни инвестиции, непосилни за много семейства. "Спортуването, качественото учене на чужд език и математика би трябвало да са възможни за всяко дете, а не само за тези, чиито родители отделят десетки хиляди евро на година", смята той.

От Асоциация "Родители" коментираха, че предложеното данъчно облекчение може да е полезна мярка за част от родителите и да намали част от разходите им за спорт, образование, изкуства и други занимания. Но ако целта е повече деца да имат възможност да спортуват, да развиват талантите си и да участват в качествени занимания извън училище, едно данъчно облекчение не е достатъчно. "За да се възползва от него, семейството първо трябва да може да направи съответния разход. Това поставя в различна позиция децата от семейства с по-ниски доходи. За много деца в малките населени места проблемът е още по-голям: там често липсват достатъчно спортни клубове, школи, културни дейности и други възможности, за които родителят изобщо би могъл да плати", казват оттам в своя позиция. Затова смятат, че държавата трябва да търси повече от един механизъм за подкрепа. Сред възможните решения според тях са програми през училищата, които да разширяват възможностите за спорт, изкуства, наука, технологии и други занимания по интереси; ваучери за извънкласни дейности; целево финансиране за общините, с което да се развиват достъпни или безплатни занимания; финансиране на читалища, спортни клубове, културни институции; допълнителна подкрепа за семейства с ниски доходи и специални механизми за малките населени места, където основният проблем често е липсата на предлагане.

Според тях тези възможности не бива да бъдат поставени една срещу друга. "Колкото повече работещи варианти има, толкова по-голям е шансът подкрепата да достигне до различните деца и семейства. Едно семейство може да има нужда от данъчно облекчение. Друго от ваучер. На трето може да му е необходим безплатен спортен клуб в училището или читалището. А в малко населено място първата задача може да бъде изобщо да се създаде възможност за такова занимание", посочват оттам. И предлагат преди окончателното приемане на мярката да бъде направен по-широк анализ: кои семейства ще могат реално да се възползват от данъчното облекчение и кои деца ще останат извън неговия обхват.

Има ли желание, има и начин

Въпреки че от държавата са заявявали, че не могат да проверяват всеки учител поединично без конкретен сигнал, от Асоциацията нямат намерение да подават сигнали срещу отделни учители. Вместо това те подкрепят правителственото решение за данъчното облекчение, защото то дава мотив на самите родители да изискат документ.

"Аз самият ще поискам бележка от частните учители на моите деца и ако не ми дадат, ще отида другаде - все пак 400 евро спестен данък за две деца не е малко", заявява Владимир Христов. Според него държавата трябва спешно да издаде ясни насоки и информационни материали за частните учители как да легализират дейността си, защото законни начини съществуват и сега, но липсва разяснение. "Много сме "за" това, което прави държавата по темата. Ние работим в същата посока и ще опитаме да помогнем с повече информационна кампания тази мярка да успее. Вярвам, че ще проработи. Крайно време е да искаме това, за което плащаме, да е качествено и по правилата, иначе правим компромис" казва той.