Новата данъчна преференция "детско развитие" ще подпомогне родителите, като покрие част от разходите, които правят както за допълнителни уроци, занимания и спорт, така и за закупуване на учебници, помагала, дрехи и обувки. Таксата за частна детска градина също може да бъде покрита с новото данъчно облекчение, което правителството смята да въведе от 2027 г.

Това обясни пред бТВ заместник-финансовият министър Людмила Петкова.

От преференцията ще може да възползват и най-малките деца - бебетата, които няма да бъдат водени на уроци по езици и спорт, но родителите им ще ползват облекчението за закупени за тях стоки, уточни Петкова.

За разлика от досегашното стандартно данъчно облекчение за деца, новата отстъпка от данъците на родителите ще трябва да бъде документно доказана - с касови бележки, фактури и др. платежни документи. Те няма да се прилагат към данъчната декларация, но трябва да се пазят и при поискване от НАП, да бъдат представени, обясни Петкова.

Предвижда се преференцията "детско развитие" да е в размер от 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две деца и 6000 евро за три и повече деца. Тези суми ще се приспадат от годишната данъчна основа на един от двамата родителя и така в крайна сметка той ще плати по-нисък данък върху доходите си. Така данъчната отстъпка ще е 200 евро за едно дете, 400 евро за две и 600 евро за три и повече деца. Преференцията ще се ползва за деца до 18 годишна възраст.

Освен това с промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлагат значително по-високи размери на стандартните данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания, които родителите са ползвали до момента.

Сегашната данъчна отстъпка от 600 лв. за едно дете става 500 евро. Отбивът от данъка за две деца се предлага да е 800 евро, вместо сегашните 1200 лв., а за три и повече 1100 евро, при сегашни 1800 лв. По-високо ще и данъчното облекчение за дете с увреждане - 1000 евро.

Ефектът от това повишение на данъчното облекчение за деца и от новата преференция "детско развитие" се очаква да е 300 млн. евро спестени данъци за родителите, посочи Людмила Петкова.

Частни уроци

Специално за частните уроци мярката би се приложи изключително трудно, защото у нас те са главно в сивия сектор. По принцип учител, преподавател или друг човек, който дава уроци срещу заплащане, има задължение да декларира дохода си и да плати съответните данъци и осигуровки. Масово обаче учителите не го правят - плащанията стават директно между родител и преподавател, често в брой или по начин, който трудно позволява на държавата да види реалния оборот. Няма и регистър на учителите, даващи частни уроци. По тази причина не се знае какви средства точно генерира този пазар, но при всички случаи става дума за суми от порядъка на много милиони. По неофициални данни се говори за поне 250 млн. евро, които остават недекларирани.