Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Данъчната отстъпка за деца ще покрива
парите за уроци, учебници и дрехи

Родителите трябва да пазят фактури и касови бележки, за да докажат разходите

25 Септ. 2026Обновена
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА

Новата данъчна преференция "детско развитие" ще подпомогне родителите, като покрие част от разходите, които правят както за допълнителни уроци, занимания и спорт, така и за закупуване на учебници, помагала, дрехи и обувки. Таксата за частна детска градина също може да бъде покрита с новото данъчно облекчение, което правителството смята да въведе от 2027 г.

Това обясни пред бТВ заместник-финансовият министър Людмила Петкова.

От преференцията ще може да възползват и най-малките деца - бебетата, които няма да бъдат водени на уроци по езици и спорт, но родителите им ще ползват облекчението за закупени за тях стоки, уточни Петкова.

За разлика от досегашното стандартно данъчно облекчение за деца, новата отстъпка от данъците на родителите ще трябва да бъде документно доказана - с касови бележки, фактури и др. платежни документи. Те няма да се прилагат към данъчната декларация, но трябва да се пазят и при поискване от НАП, да бъдат представени, обясни Петкова.

Предвижда се преференцията "детско развитие" да е в размер от 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две деца и 6000 евро за три и повече деца. Тези суми ще се приспадат от годишната данъчна основа на един от двамата родителя и така в крайна сметка той ще плати по-нисък данък върху доходите си. Така данъчната отстъпка ще е 200 евро за едно дете, 400 евро за две и 600 евро за три и повече деца. Преференцията ще се ползва за деца до 18 годишна възраст.

Освен това с промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлагат значително по-високи размери на стандартните данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания, които родителите са ползвали до момента.

Сегашната данъчна отстъпка от 600 лв. за едно дете става 500 евро. Отбивът от данъка за две деца се предлага да е 800 евро, вместо сегашните 1200 лв., а за три и повече 1100 евро, при сегашни 1800 лв. По-високо ще и данъчното облекчение за дете с увреждане - 1000 евро.

Ефектът от това повишение на данъчното облекчение за деца и от новата преференция "детско развитие" се очаква да е 300 млн. евро спестени данъци за родителите, посочи Людмила Петкова.

 

Частни уроци

Специално за частните уроци мярката би се приложи изключително трудно, защото у нас те са главно в сивия сектор. По принцип учител, преподавател или друг човек, който дава уроци срещу заплащане, има задължение да декларира дохода си и да плати съответните данъци и осигуровки. Масово обаче учителите не го правят - плащанията стават директно между родител и преподавател, често в брой или по начин, който трудно позволява на държавата да види реалния оборот. Няма и регистър на учителите, даващи частни уроци. По тази причина не се знае какви средства точно генерира този пазар, но при всички случаи става дума за суми от порядъка на много милиони. По неофициални данни се говори за поне 250 млн. евро, които остават недекларирани.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

данъчно облекчение, данъчно облекчение за деца, преференция

Още новини по темата

Само 661 души са ползвали данъчно облекчение за ремонт у дома
24 Окт. 2024

МФ пресича двойното ползване на данъчни облекчения за деца
19 Септ. 2024

Родители намаляват доходи с 4500 лв. за дете преди облагане
28 Ноем. 2021

Рипни, калинке: от преференцията - в парламента
16 Ноем. 2021

София намалява с 10% таксата за градина на децата на 5 и 6 г.
28 Яну. 2021

Данъчното облекчение за ремонт на жилището ще се ползва през 2022 г.
11 Яну. 2021

Ремонтът на жилище може да спести до 200 лв. от подоходния налог
22 Окт. 2020

Проект: Правиш ремонт вкъщи, спестяваш до 200 лв. данък
13 Авг. 2020

Над 30 000 кандидати ще се борят в най-скъпите и сложни местни избори

26 Окт. 2019

Вместо оставка Нинова иска извънреден вот за лидер
28 Май 2019

28% от българите ще гласуват с преференция, сочи изследване
10 Март 2019

Борисов превърна законите в изтривалка за своите грешки
25 Февр. 2019

Управляващите поставиха под заплаха нормалното провеждане на вота
18 Февр. 2019

Партокрацията изправи рамене
18 Февр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ