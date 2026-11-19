СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА Средствата за безплатни учебници и тетрадки няма да мръднат и на йота, ако има по един учебник по предмет.

Удивително е как една погрешна теза се повтаря n-брой пъти и никой не си прави труда да провери дали е вярна. Напротив! Министърът на образованието и науката необезпокоявано я повтаря, с увереността на човек, който не се притеснява, че лицето насреща може да я постави под съмнение.

Тезата е, че като направят възможен само по един учебник по предмет, управляващите ще спестят много средства, защото сега се плащали средно по 30 милиона годишно за учебници, а догодина щели да се платят между 70 и 80 милиона. И това било прахосване на средства.

Всъщност истината е, че средствата за безплатни учебници и тетрадки няма да мръднат и на йота, ако има по един учебник по предмет. И това е логично. Независимо от колко учебници избира учителят, държавата в крайна сметка плаща само по 1 брой на ученик, а не по 10. А разходите по многото учебници не са за сметка на държавата, а за сметка на издателите, които инвестират в тях без да са сигурни в резултата. Така доводът, че с това решение се пестят средства, отпада.

По-притеснителното е, че не само слушащите и интервюиращи министъра не са си направили труда да прегледат един закон и една наредба в частта им за финансирането на учебниците, но… очевидно и самият той. Или пък никой не му е казал как стоят нещата, а пък той не си е направил труда и да попита. Т.е. и министърът е некомпетентен по въпроса. А ако не е некомпетентен, тогава излиза, че не се притеснява открито да лъже. Още по-лошо.

В същото време проф. Вълчев признава, че случаят с работещата само на хартия професионална гимназия „Че Гевара“ не е изолиран и имало много други такива. Ето как ще спестите пари от учебници, проф. Вълчев! Като не позволявате фиктивно образование. Защото фиктивните училища си поръчват учебници и държавата ги плаща.

Вторият довод на министъра е, че многото учебници не били довели до по-добро образование. Ами то и увеличеният бюджет на МОН не е довел до по-добро образование, и увеличените заплати, и много други увеличения. Дали да не помислите и в други насоки за ефективността на изобилието?

Разбира се, всичко това са лакърдии и тезата за единия учебник е спусната на министъра отгоре, и той гледа да замаже положението, докато тупка топката да минава времето.

Истината е, че има и директори, и учители, които, като ги попитат дали искат един задължителен учебник, вместо избор от няколко, казват „Да.“ Защото не им се занимава, защото не искат да си правят труда да проучват различни варианти, защото, като си свикнат с едно учебно пособие, си карат с него до пенсия. Ако могат.

Но има и друга истина. И тя е, че най-добрият продукт сред одобрените учебници по всеки предмет успява да си пробие път и с годините прави най-големите тиражи. Но това става с времето, с пробването на различни варианти, със споделянето на мнения с колегите, с наблюденията върху работата с учениците.

Иначе преди доста години, в края на миналия век, съществуваше практика да се избират до три учебника по предмет, които да бъдат одобрени и от тях да избират учителите. В крайна сметка се стигна до либерализиране на избора тъкмо за да няма съмнения за нерегламентирани влияния и скрити договорки. Ако държавата в лицето на министъра само можеше да си представи каква фиеста ще бъде изборът на един единствен учебник по предмет, щеше да избяга с двеста от собственото си предложение. Този вариант е най-съмнителен от гледна точка на субективност, влияния и корупция и ще доведе до нечувани скандали, които ще се търкалят с години след това. Просто защото времената на член 1 наистина са отминали и трудно ще ги върнат с тези родолюбиви начинания.

А пък ако целта е да се вкарат определени тези в учебниците, има много по-прост начин. Само променете програмите и си дайте наставленията в тях. Така, докато определена политическа сила имаше влияние, турското робство стана османско владичество. После актуализираха учебниците по история в гимназията, за да се вмъкне името на Бойко Борисов и да се каже колко голям е приносът на ГЕРБ за европейското развитие на България. Колко му е сега да вмъкнем и Румен Радев, че ще ни върне обратно в обятията на СССР, пардон Русия. А, и да не забравите да вкарате шльокавицата в Буквара! Децата много ще се забавляват. В резултат четенето с разбиране сигурно много ще се подобри.

Но пак ще има скандали де. Да си знаете. Сложете си престилки, че ще се опръскате.

И, най-вероятно, няма да стане по този начин.