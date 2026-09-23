Близо 2/3 от учителите не одобряват по 1 учебник на предмет

СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА Всеки трети преподавател се съмнява в ползите от нов предмет "Добродетели и религии".

63,1% от учителите не виждат бъдещето на образованието в ограничаването до един задължителен учебник или подкрепят още по-свободен модел без задължителни учебници. Това показва национално проучване на синдикат „Образование“. Оттам са потърсили мнението на преподавателите по различни образователни теми, около които предстоят промени.

Огромна част от учителите са споделили, че промените в образованието идват неочаквано, без ясна стратегическа цел и без достатъчно планиране. Едва 4,3% са на мнение, че системата изпълнява своята стратегическа мисия.

51,3% от учителите смятат, че учебният предмет „Добродетели и религии“ ще изпълни своята мисия за утвърждаване на толерантност, смирение и човечност в българското училище, докато 35,2% се съмняват в това.

Най-силно изразеното единодушие е по темата за дисциплината - цели 98% са "за" повече правомощия на учителя по отношение на дисциплината и за по-голяма отговорност на родителите.

61,4% подкрепят връщането на 8. клас в основното образование, а 24,3% са против.

75,1% заявяват, че забраната за квалификации извън образователната институция, заложена в закона за държавния бюджет, ще навреди на квалификационния процес и задържане на младите учители. Само 19,0% са на мнение, че тя няма да окаже влияние.

Изключването на учители и директори от комисиите за конкурси за избор на директори на образователни институции също среща масово неодобрение. Само 2,9% приемат настоящото статукво.

Един от най-тревожните сигнали е, че 95,8% смятат, че училището губи историческата си мисия и постепенно се превръща във „фабрика за социални услуги“. Само 3,6% са убедени, че съвременното училище е съхранило своята мисия.

97% изразяват неодобрение към намаляването на средствата от БВП за образование от 4,5% към 4% от правителството на Румен Радев за 2027 г. 63,6% заявяват, че не са готови да чакат до 2030 г. за поддържането на учителските заплати на ниво от 125% от средната работна заплата, докато 25% проявяват толерантност към неизпълнението на поетия към българските учители ангажимент.

Приоритети

Според анкетата най-очакваните от учителите промени са: необходимост от реална родителска отговорност, вкл. финансови и административни санкции при грубо нарушаване на училищните правила от ученика; намаляването на съдържанието, фактологията и обема на учебния материал; възможност за изключване на ученик при множество и системни нарушения; работещи механизми за защита на учителя от професионално прегаряне и пълна забрана за използване на телефони в училище.

Тежест

95,3% от анкетираните заявяват, че учителят изпълнява несвойствени административни, социални, охранителни и здравни дейности, които нямат място в същността на учителската професия. Въпреки твърденията на няколко екипа на МОН едва 1,8% от учителите усещат реално намаляване на административната тежест, докато над 95% не виждат никакво съществено намаляване на бумащината.