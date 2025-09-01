По-късният старт на часовете се отлага за 35% от училищата

И тази година голяма част от училищата у нас няма да могат да започват учебни занятия от по-късен час. Това става ясно от данни, представени от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" в навечерието на новата учебна година.

Синдикатът заявява, че приветства късното започване на учебния ден, но това е невъзможно в училищата с двусменен режим, които само за София са над 80, а в страната 227. "Реално в София 51% от учениците са в двусменен режим, а за страната 35% имат и втора смяна на организация. Това безспорно показва, че борбата със сменния режим на българското образование е трудна и трябва да се строят много училища, там, където трябва, но за това е необходим приоритет образование в действие", коментират оттам.

Данните на Столична община са малко по-различни. Наскоро оттам обявиха, че скоро още 42 столични училища трябва да преминат на едносменен режим на обучение. Според тяхна информация в София 110 училища са на едносменен режим, 42 са преминали частично на едносменен режим, а 23 все още работят на двусменен.

Проблеми

От синдиката очертават част от проблемните теми на прага на новата учебна година. Сред тях са дебатите за учебното време и ваканциите, които според профсъюза са символични. Оттам не одобряват отнемането на режима за „неучебни дни“ от кметовете и смятат, че трябва да погледнем експертно на това не колко дни и часове се учи, а какво има в учебните програми и кога ще се промени.

Решението на МОН за интегрални изпити след 7. и 10. клас според синдиката ще доведе само до повече частни уроци, ако няма промяна на учебните програми и планове. "Вече имаме една нова професия - Частен учител! Частен учител по математика, по български, по английски, сега ще увеличим тази общност. Много колеги вече предпочитат да работят като частни учители, защото така си спестяват многобройните фактори, предизвикващи стрес в учителската професия. Броят на частните учители по математика в София, е равен на редовните учители в образователни институции", отбелязват от "Образование", припомняйки искането си за отпадане на изпитите в края на 4. и 10. клас. Оттам настояват още за връщане на авторитета на срочните и годишни оценки по всички учебни предмети, както и за право на родителите и учениците в гимназиален етап сами да формират цикъл предмети по избор, а не задължителна математика.

От синдиката приветстват възпитателната функция на училището и въвеждането на предмет "Добродетели и религия", както и забраната за мобилни телефони в час. Категорично заявяват обаче, че учители и директори няма да носят отговорност за събиране и съхраняване на телефони и че са готови "за организиране на ответна реакция със законни средства при изпълнението на забраната за телефони". "Отговорността за телефонната забрана се поема от родителя и ученика", смятат от синдиката.

Оттам обръщат внимание, че при приключилите директорски конкурси 37% от образователните институции са завършили без желаещи кандидати и без избрани директори. За да се увеличи интересът към учителската професия, оттам смятат, че е задължително учителската заплата да бъде фиксирана в училищния закон в размер на 150% над средната брутна работна заплата за страната. В момента има само политическо съгласие за това.