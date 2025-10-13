9% от училищата у нас още са на двусменен режим

През настоящата 2025/26 учебна година училищата у нас са 2208 на брой. 1999 от тях са на едносменен режим, а 209 - на двусменен, което е около 9%. Тези данни съобщава в отговор на депутатски въпрос образователният министър Красимир Вълчев.

Той обяснява, че преминаването към едносменен режим е сред приоритетите на министерството, тъй като то създава по-добра образователна среда, гарантира по-ефективно използване на учебното време и дава възможност за развитие на извънучилищни дейности. Затова и ведомството е изпратило писмо до регионалните управления по образованието, с което им възлага задача да направят анализ, като планират оптимизиране на училищния план-прием след основно образование и отчетат прогнозния брой на училищата, които след приключване на ремонтите ще могат да преминат към едносменен режим през 2026/27 г.

Отговорите на РУО-тата трябва да постъпят до 30 ноември в МОН, след което въз основа на получените данни и планираните промени от РУО ще бъдат направени изводи за необходимостта за последващи ефективни действия за промени в реализираните политики на национално и регионално ниво, посочват от МОН. И добавят, че въпросът зависи и от усилията на общините. Припомнят и че в промените в училищния закон са планирани нови текстове, според които се регламентира РУО-то, съгласувано с общината, да утвърждава училищния план-прием на училища с двусменен режим или в които са налице условия за преодоляване на обособяването въз основа предимно на ученици от ромски произход в тях, като провежда политики за намаляване на приема в тях.

Последните данни на синдикат "Образование" към 1 септември т.г. сочеха, че училищата с двусменен режим в страната са 229, а тези в София - над 80. "Реално в София 51% от учениците са в двусменен режим, а за страната 35% имат и втора смяна на организация", казаха оттам.

Кой е отговорен за преминаване към едносменен режим?

Според наредбата за организацията на дейностите в училищното образование директорът на училището, в сътрудничество с кмета на общината, разработва план за преминаване към едносменен режим, както и определя срок за създаване на условия полудневната организация на обучение да се осъществява преди обяд. Въпреки че през годините такива планове съществуват, те са били затруднени от различни обективни причини, някои от които са свързани с осигурено финансиране за сметка на целеви средства или чрез инвестиционни програми. Във въпросните планове общините са декларирали мерки в три посоки - намаляване на приема и броя на паралелките и използване на съществуващата материална база в училищата, анализ на съществуващата материална база в училищата на ниво община и използване на потенциални възможности в нея, изграждане или дострояване на нови корпуси, при изчерпване на първите две опции.

В тази връзка от МОН посочват две програми. Едната е Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детския градини и училища с бюджет от 210 млн. лв. за периода 2020-2025 г., по която има 75 приключили обекти и 33 в процес на изпълнение. Другата е същата програма с бюджет от 240 млн. лв. - за периода от 2024 до 2027 г. По нея са одобрени 49 проекта на детски градини, по които ще се открият места за 2900 деца, както и 43 проекта на училища, в които ще се създадат условия за преминаване към едносменен режим. В 8 училища ще се изградят нови сгради, 1 проектно предложение е за изграждане на ново училище в район Студентски в София. По програмата засега са приключили дейностите по 2 проекта, а стартиралите проекти, по които се изпълняват дейности, са 50 от 92 одобрени проектни предложения.