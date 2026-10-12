Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бетонофрения: Добре дошли в ж.к. "Поляните", Синеморец

Крайно време е прокуратурата да се събуди от десетилетната кома

Днес, 16:20
На морския бряг кипи строителство.
На морския бряг кипи строителство.

"Поляните" е живописна местност на брега на морето, в землището на Синеморец. За съжаление тя все повече се отдалечава от името си и скоро ще трябва да се прекръсти на "Кварталът". Въпреки всякакви закони, забрани и ограничения, на  "Поляните" през годините никнат "къщички", а наскоро общината разреши да се строят и улици. Нищо, че райското късче е част от Природен парк "Странджа", територия, която трябва да се пази зорко от бетон и асфалт.  "Странджа" е със статут на природен парк от 1995 г. Със своите над 116 хектара той е най-голямата защитена природна територия в България. Парадоксът е, че вече 31 години си няма план за управление. 

Как е възможно? В България няма невъзможни неща. Аферата "Заменки" го доказва. 

Скандалните сделки, които години наред възмущаваха цяла България, а ЕК обяви за незаконна държавна помощ, създават големи бели и до днес. 

 

Сакралната дата

През 2011 г. Народното събрание прави половинчат опит да ограничи застрояването на придобитите чрез заменки имоти. На собствениците, които вече са сменили предназначението на земеделски земи, се дава 6-годишен "гратисен" срок да започнат да изпълняват инвестиционните си намерения. Ако до 23 май 2017 г. на терена не е започнато строителство, автоматично се връща старият му земеделски статут - нива, лозе, пасище и т.н.

А как се доказва, че е започнато строителство? С протокол образец №2, който се издава от общинска комисия след проверка на място.  

Дотук добре. Оказва се обаче, че е много трудно човек да разбере кои земеделски земи са със сменено предназначение и кои собственици са се вместили в 6-годишния срок и са се сдобили със заветния протокол образец №2. Няма регистри, няма прозрачност.  

Случаят „Синеморец“ е много показателна за 

 

ролята на публичните институции в сагата "бетон срещу закон".    

 

На природозащитната организация Save Sinemorets й отнема месеци да се сдобие с информация колко и какви имоти в местността "Поляните" са със сменено предназначение. След дълга и упорита кореспонденция и „прехвърляне на топката“ между агроминистерството, областната дирекция "Земеделие" и общинската служба по земеделие най-сетне истината излиза наяве - почти 200 декара земеделски земи в "Поляните" са със сменено предназначение.

Въпросът колко протокола образец 2 е издала община Царево за "Поляните" в периода 23 май 2011-23 май 2017 г. също се оказва с повишена трудност. Георги Лапчев, три мандата кмет на Община Царево, издигнат от ГЕРБ (лидерът Бойко Борисов навремето се заканваше да вкара "заменкаджиите" в затвора), отказва да отговори. Неколкократно прехвърля въпроса към РДНСК-Бургас - при положение, че протоколите се съхраняват в общинските архиви. Стига се дотам, че директорът на ДНСК изпраща ултимативно писмо до кмета, с което го задължава да даде поисканата по ЗДОИ информация.

Накрая общината изпраща данните и става ясно, че в конкретния период са издадени само 11 броя протокол образец 2 - за около 20 декара, далеч по-малко от онези 200 декара в справката от земеделското министерство. Шест от издадените протоколи са за започнато строителство на гараж. Издадени са на 23 май 2017 т. - в последния възможен ден! Гараж върху гола поляна, с над 180 градуса гледка море – как звучи само, а? Какво е положението с останалите имоти, реституирани ли са като земеделски земи, никой не знае, държавата крие.

 

Експресна "услуга" 

В един и същи ден - 23 май, екоинспекцията в Бургас издава положително становище, гл. архитект на Община Царево издава разрешение за строеж, общинска комисия отива на място и подписва протокол образец 2. Де юре такава "бърза писта" не е невъзможна - според Закона за устройство на територията (ЗУТ) протоколът се издава след влязло в сила разрешение за строеж, а това става най-рано след изтичане на 14-дневен срок за обжалване на строителното разрешение.

Конкретният имот е на първа линия. Пред него има само скали - държавна собственост. Проверка в Google Earth показва, че там и до ден днешен няма и помен от гараж.

На 31 юли на извънредно заседание общинските съветници на Царево приемат две решения за изготвяне на парцеларни планове за пътища в местността "Поляните". От кметството се оправдават:  В "Поляните" има имоти, които са урбанизирана територия, те отдавна са със сменено предназначение в служба “Земеделие и гори". Изграждането на транспортен достъп до тези урегулирани поземлени имоти е ангажимент на общината". 

 

Още проблеми

Синеморец е разрастващо се курортно село, но все още си няма пречиствателна станция. Всички битово-фекални води се изливат директно в Черно море през колектор, обявен за незаконен от ДНСК през далечната 2008 г.  Има заповед за забрана за неговото използване, има и заповед за премахване, потвърдена от ВАС. А колекторът все така излива мръсната вода в морето. 

РИОСВ-Бургас пък продължава да издава положителни становища за инвестиционни предложения, в които е посочено, че обектите ще бъдат включени в „съществуващата канализация“. Същата РИОСВ продължава всяка година да глобява общината заради заустването на непречистени води директно в морето. Общинската администрация нехае за глобите и продължава да издава строителни разрешения.

 

Хотел "Три вили"

Община Царево и РИОСВ-Бургас имат особена роля и за небезизвестния хотел на първа линия над плаж Бутамята. Наричат го саркастично „три вили“, защото регионалната екоинспекция е издала положително становище за три вилни постройки, а главният архитект на общината издава строително разрешение за СПА хотел с РЗП над 9000 кв. метра.

Затова не е чудно, че в проекта за изменение на ОУП за с. Синеморец общината предвижда увеличаване на урбанизираната площ с 54% - като финален акорд на беззаконията. За с. Резово предвиденото увеличение беше 106%... Проектът за промени в ОУП е спрян. Засега.  

Крайно време е законът да победи бетона. Прокуратурата да излезе от дългогодишната кома и да си свърши работата. Не само в Синеморец и Община Царево, по цялото Черноморие.

 

 

Първо дойдоха багерите. После взеха да никнат къщите. Накрая местната власт казва - трябва да има улици.
Първо дойдоха багерите. После взеха да никнат къщите. Накрая местната власт казва - трябва да има улици.
Устройственият план на Природен парк Странджа (удобно) още не е приет, така че не е ясно какво попада в защитената зона и кое остава извън нея.
Устройственият план на Природен парк Странджа (удобно) още не е приет, така че не е ясно какво попада в защитената зона и кое остава извън нея.
Като премиер Бойко Борисов се закани да вкара "заменкаджиите" в затвора. Нищо не последва.
Като премиер Бойко Борисов се закани да вкара "заменкаджиите" в затвора. Нищо не последва.
А пък мръсната вода ще изхвърлим ей така - в морето.
А пък мръсната вода ще изхвърлим ей така - в морето.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Варна обсъжда мораториум върху строителството
12 Окт. 2026
Пет изпразнени бунгала бяха запечатани в Баба Алино
12 Септ. 2026
Варненският кмет смята да запечатва сгради в Баба Алино
02 Септ. 2026
Областният на Бургас проверява проекта за улици през Поляните в Синеморец
22 Авг. 2026
Община Царево прокарва улици през Поляните в Синеморец
15 Авг. 2026
Според "Възраждане" на Баба Алино продължава да се строи
11 Авг. 2026
Съдът не позволи събаряне на 12 сгради в Баба Алино
06 Авг. 2026
Задава се хаос със строителството в цял район на София
08 Юли 2026
"Баба Алино" прогресира в бабини деветини
30 Юни 2026
ПП замеси баща на евродепутат от ГЕРБ в аферата "Баба Алино"
24 Юни 2026
Невзоров се разприказвал пред МВР за висши протекции
23 Юни 2026
Варненският кмет отчете гръмко една заповед за събаряне на Баба Алино
19 Юни 2026
Прокуратурата и Царево влязоха в спор за Бутамята
11 Юни 2026
Прокуратурата се зае с къмпинга на Бутамята
10 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки