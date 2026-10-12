Бетонофрения: Добре дошли в ж.к. "Поляните", Синеморец

"Поляните" е живописна местност на брега на морето, в землището на Синеморец. За съжаление тя все повече се отдалечава от името си и скоро ще трябва да се прекръсти на "Кварталът". Въпреки всякакви закони, забрани и ограничения, на "Поляните" през годините никнат "къщички", а наскоро общината разреши да се строят и улици. Нищо, че райското късче е част от Природен парк "Странджа", територия, която трябва да се пази зорко от бетон и асфалт. "Странджа" е със статут на природен парк от 1995 г. Със своите над 116 хектара той е най-голямата защитена природна територия в България. Парадоксът е, че вече 31 години си няма план за управление.

Как е възможно? В България няма невъзможни неща. Аферата "Заменки" го доказва.

Скандалните сделки, които години наред възмущаваха цяла България, а ЕК обяви за незаконна държавна помощ, създават големи бели и до днес.

Сакралната дата

През 2011 г. Народното събрание прави половинчат опит да ограничи застрояването на придобитите чрез заменки имоти. На собствениците, които вече са сменили предназначението на земеделски земи, се дава 6-годишен "гратисен" срок да започнат да изпълняват инвестиционните си намерения. Ако до 23 май 2017 г. на терена не е започнато строителство, автоматично се връща старият му земеделски статут - нива, лозе, пасище и т.н.

А как се доказва, че е започнато строителство? С протокол образец №2, който се издава от общинска комисия след проверка на място.

Дотук добре. Оказва се обаче, че е много трудно човек да разбере кои земеделски земи са със сменено предназначение и кои собственици са се вместили в 6-годишния срок и са се сдобили със заветния протокол образец №2. Няма регистри, няма прозрачност.

Случаят „Синеморец“ е много показателна за

ролята на публичните институции в сагата "бетон срещу закон".

На природозащитната организация Save Sinemorets й отнема месеци да се сдобие с информация колко и какви имоти в местността "Поляните" са със сменено предназначение. След дълга и упорита кореспонденция и „прехвърляне на топката“ между агроминистерството, областната дирекция "Земеделие" и общинската служба по земеделие най-сетне истината излиза наяве - почти 200 декара земеделски земи в "Поляните" са със сменено предназначение.

Въпросът колко протокола образец 2 е издала община Царево за "Поляните" в периода 23 май 2011-23 май 2017 г. също се оказва с повишена трудност. Георги Лапчев, три мандата кмет на Община Царево, издигнат от ГЕРБ (лидерът Бойко Борисов навремето се заканваше да вкара "заменкаджиите" в затвора), отказва да отговори. Неколкократно прехвърля въпроса към РДНСК-Бургас - при положение, че протоколите се съхраняват в общинските архиви. Стига се дотам, че директорът на ДНСК изпраща ултимативно писмо до кмета, с което го задължава да даде поисканата по ЗДОИ информация.

Накрая общината изпраща данните и става ясно, че в конкретния период са издадени само 11 броя протокол образец 2 - за около 20 декара, далеч по-малко от онези 200 декара в справката от земеделското министерство. Шест от издадените протоколи са за започнато строителство на гараж. Издадени са на 23 май 2017 т. - в последния възможен ден! Гараж върху гола поляна, с над 180 градуса гледка море – как звучи само, а? Какво е положението с останалите имоти, реституирани ли са като земеделски земи, никой не знае, държавата крие.

Експресна "услуга"

В един и същи ден - 23 май, екоинспекцията в Бургас издава положително становище, гл. архитект на Община Царево издава разрешение за строеж, общинска комисия отива на място и подписва протокол образец 2. Де юре такава "бърза писта" не е невъзможна - според Закона за устройство на територията (ЗУТ) протоколът се издава след влязло в сила разрешение за строеж, а това става най-рано след изтичане на 14-дневен срок за обжалване на строителното разрешение.

Конкретният имот е на първа линия. Пред него има само скали - държавна собственост. Проверка в Google Earth показва, че там и до ден днешен няма и помен от гараж.

На 31 юли на извънредно заседание общинските съветници на Царево приемат две решения за изготвяне на парцеларни планове за пътища в местността "Поляните". От кметството се оправдават: В "Поляните" има имоти, които са урбанизирана територия, те отдавна са със сменено предназначение в служба “Земеделие и гори". Изграждането на транспортен достъп до тези урегулирани поземлени имоти е ангажимент на общината".

Още проблеми

Синеморец е разрастващо се курортно село, но все още си няма пречиствателна станция. Всички битово-фекални води се изливат директно в Черно море през колектор, обявен за незаконен от ДНСК през далечната 2008 г. Има заповед за забрана за неговото използване, има и заповед за премахване, потвърдена от ВАС. А колекторът все така излива мръсната вода в морето.

РИОСВ-Бургас пък продължава да издава положителни становища за инвестиционни предложения, в които е посочено, че обектите ще бъдат включени в „съществуващата канализация“. Същата РИОСВ продължава всяка година да глобява общината заради заустването на непречистени води директно в морето. Общинската администрация нехае за глобите и продължава да издава строителни разрешения.

Хотел "Три вили"

Община Царево и РИОСВ-Бургас имат особена роля и за небезизвестния хотел на първа линия над плаж Бутамята. Наричат го саркастично „три вили“, защото регионалната екоинспекция е издала положително становище за три вилни постройки, а главният архитект на общината издава строително разрешение за СПА хотел с РЗП над 9000 кв. метра.

Затова не е чудно, че в проекта за изменение на ОУП за с. Синеморец общината предвижда увеличаване на урбанизираната площ с 54% - като финален акорд на беззаконията. За с. Резово предвиденото увеличение беше 106%... Проектът за промени в ОУП е спрян. Засега.

Крайно време е законът да победи бетона. Прокуратурата да излезе от дългогодишната кома и да си свърши работата. Не само в Синеморец и Община Царево, по цялото Черноморие.