Община Царево прокарва улици през Поляните в Синеморец

Решение на общинския съвет в Царево да се прокарват улици през местността Поляните в Синеморец вдигна природозащитните групи на крак. Решението е взето на извънредна сесия на общинарите в Царево в последния ден на юли, а в последните дни валят призиви към областния управител на Бургас да го спре.

На извънредната сесия на 31 юли са приети две решения за изготвяне на парцеларни планове за пътища в местността, която е една от последните незастроени по морето. По решението има доста съмнения. "Има сериозни въпроси около законосъобразността на самата процедура. Законът е ясен – при липса на Общ устройствен план на общината, в нея не могат да се процедират планове за застрояване на парче", написаха от "Зелени закони". От инициативата са подали сигнал до областния управител на Бургас с настояване да провери решението и да упражни контрол върху действията на Общинския съвет. "Няма да позволим поредни части от Природен парк „Странджа“ да се застрояват без контрол", заявяват от организацията.

Самата община Царево обяви, че на "Поляните" няма издадени и няма да се издават нови разрешения за строеж. Пътищата щели да обслужват отдавна урбанизирани имоти. "Общински съвет - Царево е допуснал изготвяне на два ПУП извън границата на урбанизираната територия в м. "Поляните", село Синеморец. В тази местност има имоти, които са урбанизирана територия със сменено предназначение в служба “Земеделие и гори". Целта на тези градоустройства е да се изгради единствено транспортен достъп до тези урегулирани поземлени имоти. Това е задължение и ангажимент на общината, твърдят от общината. Оттам уверяват, че за местността няма правна възможност да се издават разрешителни за строеж.

"През 2020 г. има отменени от РДНСК 6 строителни разрешения, които след съдебно обжалване на отмяната и произнасяне на Върховен административен съд са валидни и в сила. За процедурата по допускане на ПУП има представено Решение за преценка на необходимостта по извършване на екологична оценка на РИОСВ Бургас. Изготвяне и одобряване на ПУП ще се извърши след приключване на процедурата по Екологична оценка в РИОСВ Бургас", се казва още в позицията на общината.