Асфалт ще се лее на Поляните в Синеморец

Борислав Борисов Малко по малко Поляните бяха разграфени и парцелите един по един започнаха да се пълнят със строежи.

Застрояването на една от най-красивите местности по нашето море - Поляните в Синеморец, продължава с пълна сила. Община Царево е започнала процедура по изграждане на пътища до имоти със съмнителна законност в местността, съобщи природозащитникът Борислав Борисов във Фейсбук групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг".

Регионалната инспекция по околната среда в Царево е пуснала решение да възложи извършване на екологична оценка на бъдещия път. Единият нов път ще е с дължина малко над 1 км, а другият - малко под 1 км, става ясно от документа, публикуван от Борислав Борисов. Пътното платно ще е с широчина от 5 до 7,5 м с тротоари от 1,5 м. И двата пътя ще тръгват от главната улица на селото - "Бутамята", и ще навлизат навътре в поляните.

Местността беше сред последните незастроени места по Черноморието ни, но в последните години един по един парцелите се заграждат и собствениците строят. Над 20 имота ще имат достъп до пътя, става ясно от решението на РИОСВ в Царево.

"През изминалите години сме призовавали поне трима министри на земеделието да направят обстойна проверка кои от земеделските земи със сменено предназначение са с изтекла давност и по закон автоматично трябва да се върнат като земеделски", припомня Борислав Борисов.

До днес такава проверка не е правена. Затова Борисов призовава новия земеделски министър Иван Христанов да инициира такава проверка.