Прокуратурата се зае с къмпинга на Бутамята

Вчера фирмата се закле, че няма да строи масивни постройки на терена и обяви, че тази визуализация на сайта й била само маркетингов трик.

Окръжна прокуратура-Бургас се самосезира по медийни публикации, сочещи данни за предоставяне на гора за къмпинг на занижена цена. Назначените проверки са две и целят изясняване на обективната истина по случая. Община Царево, на чиято територия се намира спорният обект, не признава, че това е къмпинг.

По първата проверка на прокуратурата е разпоредено на служители от ОД на МВР-Бургас да изискат цялостната документация по случая. Ще бъдат снети и сведения от лица с отношение към случая, във връзка с техни функционални действия или бездействия. В проверката ще бъдат включени и служители от РИОСВ, ИАГ и други институции. Отделно Окръжна прокуратура-Бургас ще извърши проверка на всички индивидуални административни актове, издадени във връзка със случая за тяхната законосъобразност.

През деня община Царево съобщи, че е направила повторен преглед на скандалния търг, с който 35 декара край Бутамята бяха отдадени за 3 г. за къмпинг срещу 6700 евро на година. Очаквано, повторният преглед отново не е забелязал роднинските връзки на единствените кандидати и намира конкурса за изряден и проведен по правилата.

"Не са установени основания да се счита, че процедурата е проведена в нарушение на закона или че са налице пороци, които да поставят под съмнение нейната законосъобразност. Процедурата е публична, а заповедта за откриването й и условията по нея са публикувани съгласно изискванията на закона. Спазени са както разпоредбите на Закона за общинската собственост, така и изискванията на приложимата Наредба", пишат от общината. Но не коментират факта, че на търга се явяват двама кандидати – майка и син, като майката целенасочено не спазва условията, за да отпадне и така може би най-атрактивното място в Синеморец да бъде отдадено без реална конкуренция.

На това място не може да има къмпинг и няма да има, пише още община Царево. Това не означава, че огромното натоварване от 85 места за каравани, 20 за кемпери и палатки ще отпадне. Общината просто обяснява, че къмпингът няма да е къмпинг по смисъла на Закона за туризма, а ще е "терени за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани", т.е. точно това, което виждат и летовниците.

Друга местна институция – регионалната екоинспекция в Бургас, все пак видя проблеми с обекта. Доста нарушения са установени на мястото на огромния къмпинг, който се подготвя на плаж Бутамята в Синеморец, съобщи пред БНТ Пламен Маринов, директор на екоинспекцията в Бургас. Подготвя се акт на фирмата и тя ще бъде принудена да спре всички дейности на терена, докато не бъде прегледана документацията й.

Още на 3 юни е направена проверка и е установено, че "Пепе.бг" са започнали предварителни действия, преди да получат разрешение от РИОСВ. Предстои връчване на акт за съставяне на нарушение в близките 5 дни. Вече има изкопан ров, прокарана вода, полага се инфраструктура за електроснабдяване. Както свидетелстват от няколко дни очевидци, теренът вече е ограден и с лека ограда. Самата фирма също призна, че тепърва подава документи за съгласуване на всичко това в регионалната екоинспекция и още снощи стана ясно от изявлението й, че е в нарушение.

Там не може в момента да се разполагат кемпери, посочи Маринов по повод забелязаните в района вече настанили се летовници. "Изрично е споменато, че обектът не трябва да бъде къмпинг и не може да се заобикаля нормативната уредба, за да се направи къмпинг на място, което не е предвидено за къмпинг. В същото време законът за черноморското крайбрежие разрешава в природен парк да има подобни съоръжения", каза шефът на РИОСВ-Бургас. Статутът на терена е земеделска земя.