Прокуратурата и Царево влязоха в спор за Бутамята

Казусът с къмпинга на плаж Бутамята в Синеморец съвсем се заплете между институциите. Днес прокуратурата обяви, че има две причини решението на община Царево да е незаконосъобразно. От държавното обвинение поискаха Общинският съвет да се поправи за случая. Общината обаче оспори констатациите и даде да се разбере, че ще чака евентуално решение на съда.

Първият проблем с отдаването под наем на четирите парцела с обща площ 35 дка е, че два от тях са частна общинска собственост. Като такива те не могат да бъдат отдавани под наем чрез тръжна процедура, пишат от Окръжна прокуратура-Бургас. Става въпрос за 27 дка. Вторият проблем е, че къмпингът попада в защитена зона – попадат в рамките на Природен парк „Странджа“ и „Натура 2000“. Поради това следва преди отстъпването им да бъде изготвена процедура за оценка на въздействието върху околната среда от регионалната екоинспекция. Такава процедура не е била проведена, което също води до незаконосъобразност.

Прокуратурата е изготвила предложение до председателя на Общинския съвет в Царево да възобнови процедурата по вземане на решение, като се съобрази с констатираната незаконосъобразност, пише в съобщението. Това не трогна общината. Прокуратурата има право да оспори пред Административния съд в Бургас решенията на Общинския съвет, посочиха оттам в съобщение. От общината изтъкват че вече предварително са изпратили решенията на областната управа и на прокуратурата и те не са ги оспорили. Незаконосъобразност се прогласява с решение на съда, а не с внушение от прокуратурата, коментират от екипа на кмета Марин Киров.

Междувременно на наемателя "Пепе.бг" са съставени актове за административни нарушения от РИОСВ-Бургас и от община Царево. Не се посочва какви са те, но сутринта шефът на регионалната екоинспекция Павел Маринов обяви пред Нова телевизия, че "Пепе.бг" ще трябва да възстанови терена в първоначалния му вид, защото е предприела подготвителни дейности без разрешение. "Предстоят действия от наша страна. Ще бъде издадено предписание за възстановяване на терена във вида, в който е бил, преди да започнат тези действия. Защото те са започнали, преди да има съгласуване с РИОСВ и с общината, което е нарушение на законовата процедура. Ние сме в процедура по преценка какво да бъде съгласувано и какъв тип решение да се издаде”, обясни Маринов. Ще има и санкция за фирмата, като няма да е максималният размер (около 2500 евро), защото това е първо нарушение за нея, но няма и да е най-ниският, допълни той.

И днес кметът на Царево Марин Киров обяви, че конкурсът е образцово проведен. "Ние не сме разследващ орган, не знаем дали има или няма роднински връзки, а и никъде в закона няма посочено такова основание", каза Киров пред Нова телевизия. Трудно е да се повярва, че Киров не познава семейство Петрови, след като те имат връзки с известните в района братя Диневи и Св. Влас.

Киров пак обясни, че на мястото не може да има къмпинг. „Там не може да има къмпинг. Това означава, че не може да има улици, не може да има канализация, не може да има бунгала, не може да има бетон. В наредбата много ясно е разписано, че може да има само преместваем обект - будка за охрана и персонал. Отпадните води се решават със септична яма или с химически тоалетни. Нищо друго там не може да има”, заяви кметът.