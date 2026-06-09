Назрява скандал с огромен къмпинг на Бутамята в Синеморец

И това лято няма да мине без неприятни изненади на морето покрай превземането на нови и нови апетитни земи по съмнителен начин. На фокус отново е Синеморец, където община Царево е отдала огромен терен на първа линия от плаж Бутамята за къмпинг за каравани. Къмпингът "захапва" гората зад плажа и според визуализациите на стопаните му е така уплътнен, че по сполучливото сравнение на групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг" прилича на кутия с бонбони "Черноморец". Във форумите историята вече се определя и като ново "Баба Алино".

На мястото трябва да се поберат 85 каравани, 20 кемпера и палатки – огромно натоварване за парк "Странджа". Всичко това има нужда от водоснабдяване и канализация, която и без него е изключително компрометирана – и до днес например не е ясно къде се изтичат отпадните води на големите хотелски комплекси, които с годините накацаха близката поляна над плажа.

За къмпинга община Царево е отдала четири общински имота под наем, които се водят земеделска земя - пасища, гора и др. Търгът е изключително съмнителен и се е провел по позната схема за фиктивни конкурси – явяват се двама кандидати, свързани помежду си, като единият отпада, защото не отговаря на условията. В случая кандидатите за това може би най-апетитно място в Синеморец са бивш и настоящ собственик на една и съща фирма, а според синеморските групи – майка и син. Следобед фирмата излъчи позиция по скандала, но не коментира тези обвинения (повече - в края на текста).

Търгът е обявен на 11 март. Четирите имота са с обща площ близо 35 декара, показва проверка на "Сега" в документите на община Царево, които първи показа Божидар Вълчев. Двете оферти са подадени едновременно с разлика от 1 минута във времето на подаване – едната е от Евелина Петрова, а другата – от "Пепе.бг", стопанисваща къмпинг "Гардения" в Лозенец. При отварянето на офертите е установено, че Евелина Петрова не отговаря на условията, защото е физическо лице, а не търговец – елементарно нарушение на правилата, което може да бъде направено единствено нарочно. Втората оферта – без изненада, е напълно изрядна и получава къмпинга без конкуренция.

Проблемът с този конкурс е, че Евелина Петрова е бивш собственик на "Пепе.бг", показва проверка във фирмените регистри. Фирмата през последните години се прехвърля между Евелина Петрова, Петър Христов Петров и Петър Петров Петров. Петър Христов Петров е свързан като съдружник с "Диневи резорт", "Св. Влас" и др. Той прехвърля фирмата на Евелина Петрова – според постове във "Фейсбук" негова съпруга, през 2023 г. Тя му я връща на 21 май 2025 г., а на 2 март 2026 г. Петър Христов Петров я прехвърля на сегашния собственик Петър Петров Петров (вероятно син).

Заповедта от изключително съмнителния търг:

Условията на община Царево са повече от изгодни. "Пепе.бг" получава огромния терен срещу 6700 евро годишен наем, като може да го ползва от 1 май до 30 септември. Договорът е за 3 години. Обявените на сайта на къмпинга цени са 30 евро за каравана и кемпер на ден, 15 евро за палатка на ден.

Това е теренът, отдаден под наем от община Царево, показан от "Да не допуснем Синеморец...":

Въпреки че около конкурса има брожения в синеморските групи от близо седмица, община Царево не забелязва недоволството и до този момент не е обяснила спорните моменти в търга. В следобедните часове обаче "Пепе.бг" публикува официална позиция в профила на къмпинга във "Фейсбук". В нея няма нито дума как се е сдобила с апетитния терен и съмненията около търга. Изтъква се обаче, че къмпингът ще сложи край на нерегламентираното замърсяване и "хаоса".

"От години този терен се ползва за масово, свободно къмпингуване без никакви санитарни и битови условия", пише в позицията, макар че твърденията за "масово" къмпингуване в района са силно преувеличени. "Искаме просто да осигурим нормални, цивилизовани условия за туризъм, съобразен с природата. Няма да бъде излян нито кубик бетон, няма да се строят къщи, вили, бунгала или др. масивни сгради", пишат от фирмата, без да коментират невероятното струпване на каравани и кемпери, което планират. На въпрос под поста как тези обещания отговарят на визуализациите, "Пепе.бг" признават, че те са само с маркетингова цел.

За ВиК новите стопани твърдят, че са обновили козметично съществуващите бани и тоалетна, а отпадните води се събират в заварената на терена специализирана водонепропусклива шахта и ще се изпомпват регулярно с цистерни.

На финала "Пепе.бг" съобщават, че "всички технически решения вече са официално внесени и заведени за съгласуване към РИОСВ", с което разкриват, че тези експертизи тепърва ще се правят. Законовата процедура предполага друго – първо да се проведе съгласуването и след това да се канят къмпингуващи.