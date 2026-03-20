Десетки декари дюни изчезнаха от плажовете

БГНЕС Плажът при устието на Велека често се променя по естествен път, но това не може напълно да обясни изчезналите дюни.

Десетки декари защитени дюни се заличават от картите на някои от най-красивите плажове по Черноморието в полза на концесионерите им. Това разкрива проучване на Сдружението за изследователски практики в рамките на инициативата "Зелени закони". По този повод от сдружението са изпратили тази седмица писмо до екоминистерството с данни за драстични разминавания между различните регистри и призив да се обърне специално внимание на състоянието на защитените зони.

На този етап от сдружението изпращат до екоминистерството данни за три плажа, които допреди години бяха известни с дюните си, а сега на хартия почти нямат такива образувания - Силистар, Бутамята и Велека (Косата) в Синеморец. Засечените разлики между научни проучвания и специализираната карта по Закона за устройство на черноморското крайбрежие показват намаление в пъти на съществуващите дюни, като масово защитените видове се обявяват за незащитени, което развързва ръцете на концесионера да ги покрие с шезлонги и заведения.

Законът за черноморското крайбрежие забранява поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, на шатри и палатки, както и преминаването и паркирането на превозни средства върху бели, сиви и облесени дюни. Площта на белите, сивите и облесените дюни се изключва от активната част на плажа, върху която концесионерите могат да разполагат временни съоръжения. За разлика от тях, ембрионалните дюни не подлежат на никакви ограничения и са включени в активната част на плажа, която се отдава за ползване от концесионера. Именно затова експертите смятат, че дюните масово "чезнат" или се превръщат в ембрионални по плажове, отдадени на концесия.

На плаж Силистар проучването установява 30-кратно намаляване на белите дюни на плажа от картирането по проект от 2013 г. до специализираната карта по закона през 2015 г. Първото картиране показва над 40 декара смесени ембрионални и бели дюни. 2 г. по-късно те вече са се "стопили" до 22 декара ембрионални и 1,4 дка бели дюни.

На плаж Бутамята картирането от 2013 г. констатира 29,7 декара ембрионални дюни, 11 декара бели дюни, 10 декара сиви дюни и 5,7 декара, които представляват смесица между сиви, облесени дюни и влажни дюнни понижения. Малко преди този проект - в края на 2012 г., е приета специализирана карта на плажа, на която са отразени 14,4 декара сиви дюни, които се припокриват в голяма степен с картираните от БАН сиви дюни и бели дюни. През 2014 г. обаче картата е актуализирана по неизвестни причини, като сивите дюни са изчезнали, а на тяхно място се появяват 26 декара ембрионални дюни. Така концесионната площ на плажа изведнъж се увеличава.

И на Велека белите дюни се "свиват" от над 30 дка до 3,5 дка. Този плаж, известен и като Косата, е много динамичен заради устието, а пясъчната коса се променя значително през годините, но тези естествени процеси трудно могат да обяснят повсеместното изчезване на белите дюни.