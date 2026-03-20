Десетки декари дюни изчезнаха от плажовете

Десетки декари защитени дюни се заличават от картите на някои от най-красивите плажове по Черноморието в полза на концесионерите им. Това разкрива проучване на Сдружението за изследователски практики в рамките на инициативата "Зелени закони". По този повод от сдружението са изпратили тази седмица писмо до екоминистерството с данни за драстични разминавания между различните регистри и призив да се обърне специално внимание на състоянието на защитените зони.
На този етап от сдружението изпращат до екоминистерството данни за три плажа, които допреди години бяха известни с дюните си, а сега на хартия почти нямат такива образувания - Силистар, Бутамята и Велека (Косата) в Синеморец. Засечените разлики между научни проучвания и специализираната карта по Закона за устройство на черноморското крайбрежие показват намаление в пъти на съществуващите дюни, като масово защитените видове се обявяват за незащитени, което развързва ръцете на концесионера да ги покрие с шезлонги и заведения.
Законът за черноморското крайбрежие забранява поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, на шатри и палатки, както и преминаването и паркирането на превозни средства върху бели, сиви и облесени дюни. Площта на белите, сивите и облесените дюни се изключва от активната част на плажа, върху която концесионерите могат да разполагат временни съоръжения. За разлика от тях, ембрионалните дюни не подлежат на никакви ограничения и са включени в активната част на плажа, която се отдава за ползване от концесионера. Именно затова експертите смятат, че дюните масово "чезнат" или се превръщат в ембрионални по плажове, отдадени на концесия.
На плаж Силистар проучването установява 30-кратно намаляване на белите дюни на плажа от картирането по проект от 2013 г. до специализираната карта по закона през 2015 г. Първото картиране показва над 40 декара смесени ембрионални и бели дюни. 2 г. по-късно те вече са се "стопили" до 22 декара ембрионални и 1,4 дка бели дюни.
На плаж Бутамята картирането от 2013 г. констатира 29,7 декара ембрионални дюни, 11 декара бели дюни, 10 декара сиви дюни и 5,7 декара, които представляват смесица между сиви, облесени дюни и влажни дюнни понижения. Малко преди този проект - в края на 2012 г., е приета специализирана карта на плажа, на която са отразени 14,4 декара сиви дюни, които се припокриват в голяма степен с картираните от БАН сиви дюни и бели дюни. През 2014 г. обаче картата е актуализирана по неизвестни причини, като сивите дюни са изчезнали, а на тяхно място се появяват 26 декара ембрионални дюни. Така концесионната площ на плажа изведнъж се увеличава.
И на Велека белите дюни се "свиват" от над 30 дка до 3,5 дка. Този плаж, известен и като Косата, е много динамичен заради устието, а пясъчната коса се променя значително през годините, но тези естествени процеси трудно могат да обяснят повсеместното изчезване на белите дюни.