Прокуратурата поиска от съда 5 ареста след протеста

Софийска районна прокуратура е внесла внесе в Софийския районен съд искания за постоянно задържане на петима души, обвинени в хулигански действия на 1 декември, когато в София се провеждаше многохилядният антиправителствен протест. Това съобщиха от прокурорския пресцентър.

Прокуратурата сочи още, че наблюдава 16 досъдебни производства, а към наказателна отговорност са привлечени 14 души. Те са обвинени за това, че са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. "Обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР. Деянията на част от обвиняемите се отличават с изключителен цинизъм и дързост - осъществени са на публично място в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави", гласи съобщението.

Постоянно задържане се иска за Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А., казва прокуратурата. Исканията са мотивирани с доказателствата - свидетелски показания и видео записи, които са заснели деянията на обвиняемите. "При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Всичките обвиняеми, за които е поискана най-тежката мярка за неотклонение, са с предходни криминални регистрации. Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, а М.И. и Л.Т. са с висящи досъдебни производства", обяснява прокуратурата, без да отваря дума за Н.А.

Става ясно още, че трима души са пуснати под гаранция, а двама са с подписка - на Й. Дж. и Б. Б. - подписка. Б.Б. вероятно е синът на бизнесмена Атанас Бобоков, за чийто арест изтече информация в медиите. След това директорът на СДВР Любомир Николов потвърди за задържането след журналистически въпрос. За никого от останалите десетки задържани не беше обявено чий син е.

Във вторник от СДВР беше съобщено, че за 24 часа са задържани 71 души. Това означава, че 57 от тях са пуснати без обвинения.

Днес се очаква Софийският районен съд да се произнесе за ареста на хората, чието постоянно задържане иска прокуратурата. Все още няма информация, че магистратите са насрочили заседанията.