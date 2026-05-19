ПП и ДБ излязоха със свои промени в правилника на парламента

След редицата негативни коментари, предизвикани от предложенията на "Прогресивна България" за промени в правилника за работа на парламента, опозицията в лицето на "Демократична България" и "Продължаваме промяната" отговориха със свои идеи за промени.

Сред предложенията на ДБ са по-строга проверка на кандидатите за висши длъжности, повече пленарно време за дебат и получаване на своевременна информация за назначения и освобождаване на само на ръководителите на службите за сигурност, но и на техните заместници. От ПП пък обръщат внимание на "играта с кворума", времето за изказвания и правото на опозиционните формации да включват свои предложения в дневния ред на парламентарните комисии.

Какво иска "Демократична България"

По-конкретно става дума за четири групи предложения. На първо място са предложени редакции, които да гарантират висока степен на независимост, политическа неутралност, професионализъм и интегритет на предлаганите кандидати в процедури за заемане на висши публични длъжности в органи, които изцяло или частично се избират от Народното събрание. Според ДБ действащият ред гарантира в някаква степен формална публичност на процеса по номиниране и избор, но много често реалните мотиви за направените персонални предложения, както и професионализъм и интегритетът на кандидатите не се обект на задълбочена проверка и изследване.

“Направените предложения запълват някои от празнотите в процедурата като се изискват служебни проверки на данни, съдържащи се в публични регистри, или събирани и обработвани от съответните държавни органи. За да се гарантира интегритета на кандидатите се изискват подаването съществена информация за притежаването на недвижими имоти извън страната, за притежаване на дялове или акции на дружества извън страната, за членство в тайни или затворени организации или общества. Наред с това са предвидени допълнителни служебни проверки и предоставяне на информация относно това дали спрямо кандидатите са прилагани СРС, дали са или са били обвиняеми лица, дали по отношение на тях има издадени ревизионни актове или са извършвани някакви оперативни действия във връзка със засечена корупционна дейност от закритата антикорупционна комисия,” се казва в мотивите на вносителите.

На второ място от формацията предлагат Народното събрание да получава своевременна информация за назначения и освобождаване не само на ръководителите на службите за сигурност, но и на техните заместници.

На следващо място се предлагат промени за подобряване отчетността на дейността на постоянните делегации към различни международни организации. Необходимо е не просто да се представя формално доклад пред председателя на Народното събрание, а да се проведе и изслушване на ръководството и членовете на делегацията от Комисията по външна политика. По този начин могат реално да се представят обсъжданите по време на съответните международни форуми ключови политически и геополитически въпроси, както и да се набележат стратегически теми и предложения, за които е необходимо търсенето на по-широка политическа подкрепа в международен формат.

Друго предложение е докладите за второ гласуване на законопроектите да се прилагат към стенографския протокол и текстовете не се четат в пленарна зала. Целта на направеното предложение е да се оптимизира дейността на парламента в рамките на упражняваната законодателна функция: да има повече пленарно време за дебат, а не да се четат текстове от трибуна, с които всеки народен представител разполага. Според действащата парламентарна практика, докладът за второ гласуване на законопроект се изчита в пленарна зала, което води до забавяне на законодателния процес особено по сложни законопроекти, по които са постъпили множество предложения между двете четения.

Какво предлага "Продължаваме промяната"

За да се спре практиката управляващото мнозинство или председателите на комисии да блокират неудобни закони, ПП предлага всяка парламентарна група да има право веднъж месечно да вкарва своя точка за разглеждане по същество в комисиите.

Предвижда се и ограничаване на "играта с кворума". Настоящият правилник позволява до три проверки на кворума по време на заседание, които често се изчерпват умишлено от една или две партии с цел саботаж. Промяната предвижда всяка парламентарна група да има право на само една проверка в рамките на едно заседание.

С цел по-ефективна работа, от ПП предлагат при обсъждане на законопроекти на второ четене депутатите да имат лимит за изказване до 5 минути, за да се запази фокусът на дискусията по същество.

Парламентарната група на ПП иска и промяна в начина, по който се отчита кворумът в Народното събрание. Целта е да се прекрати практиката решения да се вземат от кухи мнозинства. В настоящата уредба се приравнява предходната регистрация за кворум с броя на присъстващите при всяко следващо гласуване. Така се въвежда фикция, че веднъж регистрираните народни представители остават релевантна база за всички следващи гласувания до нова проверка, независимо колко народни представители реално са участвали в конкретния вот.