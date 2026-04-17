Асен Василев: Управлението на Радев ще е по-зле от постната пица

На дебата, организиран от "Извън ефир", видяхме икономическия екип на Румен Радев. Там екипът каза, че постната пица на Симеон Дянков е била всъщност прекалено щедра, каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред bTV.

"Екипът каза, че нямало нужда от голям антикризисен пакет, както беше 2022 г., когато пенсиите се увеличиха и юли, и октомври, за да изпреварят инфлацията, когато доходите тръгнаха нагоре, когато имаше таван на електроенергията. Ако хората гласуват за партията на президента, трябва да са наясно, че гласуват за постна пица. Като гледам социологическите данни, първата цел на декемврийския протест - намаляването на властта на Борисов и Пеевски, ще я постигнем. Но да не се окаже, че сме се нахендрили на модела на постната пица", каза Василев.

По повод вчерашните думи на Бойко Борисов, че ПП-ДБ, а не ГЕРБ са си сътрудничили с ДПС, Василев каза: "Ние сътрудничество с ДПС не сме имали. Ние предложихме промените в конституцията, а след това ги прие парламентът. След това г-н Борисов си направи правителство, като излъга АПС да го подкрепят, а след това ги изхвърли и остана само Делян Пеевски да определя целия ход на правителството. Те затова катастрофираха толкова жестоко. Тяхната катастрофа дойде от това, че прокуратурата се използваше като бухалка и защото решиха да бръкнат в джоба на всеки български гражданин чрез бюджета. Абсолютно нагло поведение да се заделят 20 милиарда за дългове при 7 милиарда дефицит. В неделя българските граждани трябва да направят много внимателно избора кой ще ги направи бедни. Икономическият екип на Румен Радев е срещу антикризисните мерки. Ако така се подходи, България ще обеднее."

Василев отбеляза, че не е вярно, че Радев е нов и не е управлявал. "От 2021 г. досега той е имал 6 правителства, управлявали общо 920 дни. Затова управление единствената му антикризисна мярка беше "Боташ", която бръкна в джоба на българските граждани. Грешката на сглобката беше, че не беше предварително обяснена и не получи мандат от българските граждани", каза лидерът на ПП.

Той отново каза, че биха работили с "Прогресивна България" само за нов Висш съдебен съвет и за нов главен прокурор.