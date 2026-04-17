Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Асен Василев: Управлението на Радев ще е по-зле от постната пица

17 Апр. 2026
Асен Василев
БГНЕС
На дебата, организиран от "Извън ефир", видяхме икономическия екип на Румен Радев. Там екипът каза, че постната пица на Симеон Дянков е била всъщност прекалено щедра, каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред bTV.

"Екипът каза, че нямало нужда от голям антикризисен пакет, както беше 2022 г., когато пенсиите се увеличиха и юли, и октомври, за да изпреварят инфлацията, когато доходите тръгнаха нагоре, когато имаше таван на електроенергията. Ако хората гласуват за партията на президента, трябва да са наясно, че гласуват за постна пица. Като гледам социологическите данни, първата цел на декемврийския протест - намаляването на властта на Борисов и Пеевски, ще я постигнем. Но да не се окаже, че сме се нахендрили на модела на постната пица", каза Василев.

По повод вчерашните думи на Бойко Борисов, че ПП-ДБ, а не ГЕРБ са си сътрудничили с ДПС, Василев каза: "Ние сътрудничество с ДПС не сме имали. Ние предложихме промените в конституцията, а след това ги прие парламентът. След това г-н Борисов си направи правителство, като излъга АПС да го подкрепят, а след това ги изхвърли и остана само Делян Пеевски да определя целия ход на правителството. Те затова катастрофираха толкова жестоко. Тяхната катастрофа дойде от това, че прокуратурата се използваше като бухалка и защото решиха да бръкнат в джоба на всеки български гражданин чрез бюджета. Абсолютно нагло поведение да се заделят 20 милиарда за дългове при 7 милиарда дефицит. В неделя българските граждани трябва да направят много внимателно избора кой ще ги направи бедни. Икономическият екип на Румен Радев е срещу антикризисните мерки. Ако така се подходи, България ще обеднее."

Василев отбеляза, че не е вярно, че Радев е нов и не е управлявал. "От 2021 г. досега той е имал 6 правителства, управлявали общо 920 дни. Затова управление единствената му антикризисна мярка беше "Боташ", която бръкна в джоба на българските граждани. Грешката на сглобката беше, че не беше предварително обяснена и не получи мандат от българските граждани", каза лидерът на ПП. 

Той отново каза, че биха работили с "Прогресивна България" само за нов Висш съдебен съвет и за нов главен прокурор. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Асен Василев, парламентарни избори 2026

Още новини по темата

Прокуратурата се прицели в премиера, министри и главния секретар на МВР
17 Апр. 2026

Мюнхен очаква рекорден брой избиратели в неделя
17 Апр. 2026

Предизборните дарения за ПП-ДБ, АПС и ИТН паднаха драматично
17 Апр. 2026

МВР разби група с 200 000 евро за купуване на гласове
17 Апр. 2026

Радевата "Прогресивна България" ползва руски хаштагове в TikTok
17 Апр. 2026

Партията на Радев е похарчила най-много за медийна реклама
17 Апр. 2026

Три партии са на ръба да влязат в парламента
17 Апр. 2026

Радев обяви Пеевски за "общ ментор" на ГЕРБ и ПП-ДБ
16 Апр. 2026

ГЕРБ отвори машина за гласуване с "детска отвертка" и обяви, че "софтуерът е изтекъл"
16 Апр. 2026

ЦИК публикува интерактивна карта със секциите в страната и в чужбина
16 Апр. 2026

"Маркет Линкс" дава над 30% на "Прогресивна България"
16 Апр. 2026

Партии издигат опасни идеи за пенсиите
16 Апр. 2026

Борисов обяви Радев за "новия Орбан"
15 Апр. 2026

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?