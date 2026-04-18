България гласува: Всичко за избори 2026

Днес, 19 април, България гласува на поредните предсрочни избори за Народно събрание. Това е осмият парламентарен вот за последните 5 години. 6575151 имащи право на глас българи избират 240 депутати в 12721 секции. В 9354 секции ще се гласува с машини и хартиени бюлетини, в 3367 само с хартиени бюлетини. 493 секции има зад граница.

Избирателните секции работят от 7:00 до 20:00 ч., освен ако има чакащи избиратели, при което изборният ден може да се удължи до 21:00 ч.

На сайта на ГД ГРАО може да се направи справка в коя секция може да гласуваме. Отскоро на страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК) е налична интерактивна карта с адресите на всички секции в страната и в чужбина. Министерството на външните работи има собствена карта с адресите на задграничните секции.

Листите с кандидати във всички избирателни райони са публикувани на сайта на ЦИК. Там е налична и търсачка , с която може да бъдат откривани отделни кандидати по име.

Казуси

Тези граждани, които нямат валидни лични документи, може да подадат искане в звената на дирекция "Български документи за самоличност" на МВР, за да получат удостоверение, с което да гласуват. Удостоверението се издава само ако е подадено заявление за издаване на лична карта. Администрацията работи в изборния ден от 8:30 до 19:00 ч.

Ако липсваме в избирателния списък по постоянен адрес в страната, може да поискаме от секционната избирателна комисия по постоянен адрес да ни допише в списъка. Условието е името на избирателя да не е включено в списъка на заличените лица.

Гласуване в чужбина

В чужбина ще се гласува в 493 секции в 55 държави. Броят на секциите извън ЕС е силно съкратен заради въведения от парламента таван , особено в Турция, Великобритания и САЩ, както се вижда от списъка на ЦИК . Избирателите в чужбина разполагат с възможността да гласуват в секция по свой избор.

На сайта на МВнР са публикувани списъците за гласуване извън страната, в които влизат гражданите, подали предварително заявление за гласуване. Останалите ще се дописват, след като попълнят декларация, че не са и няма да гласуват на друго място.

Отново пропадна идеята за отделен избирателен район в чужбина, което означава, че сънародниците ни пак няма да могат да гласуват с преференции. В част от задграничните секции ще има машини за гласуване.

Гласуване с хартия

Най-напред член на секционната комисия слага печат на гърба на бюлетината. Гласува се зад параван, където избирателят отбелязва със синя химикалка знак X или V в квадратчето пред името на партията, коалицията или независимия кандидат, които предпочита. По желание може да отбележи и личен вот за кандидат от листата на политическата сила, която е избрал - в кръгчето с трицифрения номер на съответния претендент, отново със знак X или V.

Всеки друг знак в бюлетината, освен X или V, я прави невалидна. Същото се случва и ако използваме химикалка с друг цвят, а не стандартната синя. Ако отбележим само кандидат, бюлетината става недействителна. За такава се брои и ако има каквито и да било символи или надрасквания по хартията. Както и ако е подпечатана само веднъж от секционната комисия.

След гласуване бюлетината се сгъва така, че да не се вижда изборът, подава се на члена на комисията, за да ѝ сложи втори печат и да откъсне отрязъка с номера ѝ, а избирателят я пуска в кутията и се подписва в избирателния списък.

Ако сбъркаме при гласуването, може да поискаме друга бюлетина, но само веднъж. Сгрешената бюлетина се надписва, че е такава. Ако избирател покаже своя вот или го заснеме, гласът му става недействителен и не се допуска да гласува повторно.

Гласуване с хартиена бюлетина (със субтитри)

Гласуване с машина

От секционната комисия дават на избирателя карта, която се поставя в отвора на машината с чипа нагоре. На екрана се показва машинната бюлетина, която е разположена на няколко страници. Изборът на политическа сила е задължителен, а преференцията за кандидат - по избор.

Ако имаме проблем с гласуването, член на СИК може да помогне - но само с устни инструкции, и то от разстояние поне 2 метра.

След като избирателят гласува, машината отпечатва бюлетината. Първо устройството издава звуков сигнал, че е готово, и тогава бюлетината се издърпва от отвора, но без бързане. Преглежда се дали отразява правилно избора, сгъва се така, че да не се вижда как е гласувано, и се подава на член на СИК, за да ѝ сложи печат. Избирателят пуска бюлетината в кутията, връща картата за гласуване и се подписва в списъка.

Ако машината отпечата бяла или частична бюлетина, както се е случвало, избирателят може да гласува с хартиена бюлетина, като тогава подаденият с машина глас се анулира.

За всички други въпроси, засягащи изборите, може да се прегледа интерактивната брошура на Централната избирателна комисия (ЦИК).