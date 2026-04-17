Мюнхен очаква рекорден брой избиратели в неделя

Мюнхен бележи "исторически рекорд" по брой на подадени заявления за гласуване. Председателят на секционната избирателна комисия в града Преслава Костова заяви за БНР, че броят на заявленията се е увеличил с близо 150% в сравнение с последните избори. Това означава, че всеки втори българин в Мюнхен, ще гласува. Като цяло в Германия броят на потвърдените заявления е 8018.

В германския град са разкрити четири секции за гласуване - три в хотел до централната гара и една в генералното консулство в Мюнхен. Костова отбеляза, че въпреки рекордния брой заявления, се очакват и много избиратели, които не са подали предварително такъв документ. Те ще трябва да попълнят декларация на място. В Мюнхен гласуването ще е хибридно, което е предизвикателство за секционните комисии, отбеляза Костова. И допълни, че машините вече са пристигнали.

В Испания пък близо 4800 души са подали предварителни заявления. Те ще гласуват в 67 секции. За сравнение - през 2024 г., когато бяха изборите "2 в 1", бяха подадени едва 1300 заявления. Тогава бяха разкрити 64 секции.

Във Великобритания, където традиционно гласуват най-много българи, ограничението до 20 избирателни секции създава риск от дълги опашки и невъзможност за гласуване, предава Би Ти Ви. През 2024 г. секциите в страната са били 112. Основните притеснения на сънародниците ни са свързани с логистиката. Много от тях ще трябва да пътуват с часове, за да достигнат до най-близката секция. Уелс, Северна и Югозападна Англия остават без удобен достъп до избирателни места. В Шотландия и Северна Ирландия ще има само по една секция. Трябва да се отбележи, че въпреки трудностите интересът към гласуването е голям, подадените заявления са 10471.

Справка на сайта на ЦИК показва, че най-много потвърдени заявления са подадени в Турция - 15536, където ще се гласува в 27 секции. В Чорлу броят на гласоподавателите в избирателния списък е над 1700. В кв. "Шейхсинан" е разкрита най-голямата секция, а втората е в кв. "Хавузлар", където са регистрирани 968 гласоподаватели.

Само едно заявление е подадено в Чили в град Консепсион. В посолството в Рияд, Саудитска Арабия пък ще гласуват двама души.