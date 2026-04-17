Мюнхен очаква рекорден брой избиратели в неделя

Само един гласоподавател ще има в Чили - в град Консепсион

17 Апр. 2026Обновена
Пресцентър на МВнР
Всеки втори българин в Мюнхен ще гласува.

Мюнхен бележи "исторически рекорд" по брой на подадени заявления за гласуване. Председателят на секционната избирателна комисия в града Преслава Костова заяви за БНР, че броят на заявленията се е увеличил с близо 150% в сравнение с последните избори. Това означава, че всеки втори българин в Мюнхен, ще гласува. Като цяло в Германия броят на потвърдените заявления е 8018.

В германския град са разкрити четири секции за гласуване - три в хотел до централната гара и една в генералното консулство в Мюнхен. Костова отбеляза, че въпреки рекордния брой заявления, се очакват и много избиратели, които не са подали предварително такъв документ. Те ще трябва да попълнят декларация на място. В Мюнхен гласуването ще е хибридно, което е предизвикателство за секционните комисии, отбеляза Костова. И допълни, че машините вече са пристигнали. 

В Испания пък близо 4800 души са подали предварителни заявления. Те ще гласуват в 67 секции. За сравнение - през 2024 г., когато бяха изборите "2 в 1", бяха подадени едва 1300 заявления. Тогава бяха разкрити 64 секции.

Във Великобритания, където традиционно гласуват най-много българи, ограничението до 20 избирателни секции създава риск от дълги опашки и невъзможност за гласуване, предава Би Ти Ви. През 2024 г. секциите в страната са били 112. Основните притеснения на сънародниците ни са свързани с логистиката. Много от тях ще трябва да пътуват с часове, за да достигнат до най-близката секция.  Уелс, Северна и Югозападна Англия остават без удобен достъп до избирателни места. В Шотландия и Северна Ирландия ще има само по една секция. Трябва да се отбележи, че въпреки трудностите интересът към гласуването е голям, подадените заявления са 10471.

Справка на сайта на ЦИК показва, че най-много потвърдени заявления са подадени в Турция - 15536, където ще се гласува в 27 секции. В Чорлу броят на гласоподавателите в избирателния списък е над 1700. В кв. "Шейхсинан" е разкрита най-голямата секция, а втората е в кв. "Хавузлар", където са регистрирани 968 гласоподаватели.

Само едно заявление е подадено в Чили в град Консепсион. В посолството в Рияд, Саудитска Арабия пък ще гласуват двама души.

 

Още новини по темата

Прокуратурата се прицели в премиера, министри и главния секретар на МВР
17 Апр. 2026

Предизборните дарения за ПП-ДБ, АПС и ИТН паднаха драматично
17 Апр. 2026

МВР разби група с 200 000 евро за купуване на гласове
17 Апр. 2026

Радевата "Прогресивна България" ползва руски хаштагове в TikTok
17 Апр. 2026

Партията на Радев е похарчила най-много за медийна реклама
17 Апр. 2026

Асен Василев: Управлението на Радев ще е по-зле от постната пица
17 Апр. 2026

Три партии са на ръба да влязат в парламента
17 Апр. 2026

Радев обяви Пеевски за "общ ментор" на ГЕРБ и ПП-ДБ
16 Апр. 2026

ГЕРБ отвори машина за гласуване с "детска отвертка" и обяви, че "софтуерът е изтекъл"
16 Апр. 2026

ЦИК публикува интерактивна карта със секциите в страната и в чужбина
16 Апр. 2026

"Маркет Линкс" дава над 30% на "Прогресивна България"
16 Апр. 2026

Партии издигат опасни идеи за пенсиите
16 Апр. 2026

Борисов обяви Радев за "новия Орбан"
15 Апр. 2026

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

