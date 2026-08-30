Кораб с 267 души потъна в Кипър на 514 м дълбочина

Пътнически кораб с 267 души на борда потъна край северния бряг на Кипър днес. Катамаранът е плавал от Кирения към турското пристанище Ташуджу, провинция Мерсин. Инцидентът е станал на около 4 мили след отплаването. През деня в бурното море бе в ход голяма спасителна операция. Сведенията засега не са съвсем сигурни - счита се, че 237 души са спасени, 7 души са загинали, за 23 души акцията по спасяването се оказа безуспешна. Плавателният съд потъна. Съобщава се, че дълбочината там е 514 метра.

8 от 267-те човека на борда са екипаж.

Кадри в социалните мрежи показват моменти от бедствието и спасителната операция. Хората са облечени в спасителни жилетки.

🚨 BREAKING: Passenger ferry sinking off the coast of Northern Cyprus



There are 279 people on board. Turkish media report that some passengers have been injured.



People are awaiting rescue on the overturned ferry, which was heading to the Turkish port of Taşucu 🇹🇷



Coast guard… pic.twitter.com/XwgpXiga9q — NEXTA (@nexta_tv) 30 август 2026 г.

Смята се, че основна причина за потъването е внезапно влошаване на метеорологичните условия. Силното вълнение е направило пробив в корпуса и бързо навлязла вода. Всичко това са обяснения на министъра на транспорта на Севернокипърската турска република Ерхан Аръклъ. Отделно, от вчера кадри в социалните мрежи на почиващи хора в Кипър показват влошаващо се време.

Плавателният съд е катамаран "Filo Jet", на компанията "Filo Denizcilik", съобщи БГНЕС, позовавайки се на чужди медии. Официалният график на компанията показва, че корабът е трябвало да изпълни курса Кирения–Ташуджу с отплаване в 12:00 часа.

Корабът е започнал да поема вода откъм кърмовата част. Капитанът е установил проблема и е направил опит да го върне към Кирения. Но съдът се е преобърнал. Тази версия за последователността на събитията все още не е потвърдена от официално разследване.

След подаването на сигнала към района са насочени подразделения на бреговата охрана, спасителни екипи, хеликоптер и други плавателни съдове. В операцията са се включили не само официалните спасителни служби, но и намиращи се в района частни, риболовни и търговски плавателни съдове.

По данни на турски и кипърски източници спасените хора се транспортират към пристанището на Кирения, откъдето се насочват към медицински заведения. Здравното министерство на Северен Кипър съобщи, че са предприети необходимите мерки както в района на пристанището, така и в болниците.

Според източник на "Сега" тази линия е и много използвана от българи, живеещи в Кипър, за Турция.

Очаквайте подробности