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Николай Младенов е възможен кандидат за генерален секретар на ООН

Българският дипломат е обсъждан в Съвета за сигурност

Днес, 10:26
От януари Николай Младенов изпълнява ролята на върховен представител за Газа в Съвета за мир, създаден от Доналд Тръмп.
ЕПА/БГНЕС архив
От януари Николай Младенов изпълнява ролята на върховен представител за Газа в Съвета за мир, създаден от Доналд Тръмп.

Българският дипломат Николай Младенов е сред имената, обсъждани за нови кандидати за генерален секретар на ООН. Това съобщи "Франс прес" след снощното шесто неофициално гласуване в Съвета за сигурност на организацията за претендентите, които в момента са седем.

Всички кандидати получиха поне по едно вето от държава сред петте постоянни членове на Съвета за сигурност - Русия, Китай, САЩ, Франция и Великобритания. Така се отваря възможност за включване на нови кандидати за поста, който на 31 декември ще бъде освободен от Антонио Гутериш поради изтичане на мандата му.

"Ако държавите желаят да издигнат повече кандидати, това е изцяло в рамките на тяхното суверенно право - заяви преди тайния вот постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц, цитиран от БНР. - Нуждаем се от реформа на мироопазващите операции, бюджетна реформа и по-големи мерки за строги икономии... Нека намалим бюрокрацията. Нека намалим режийните разходи."

В началото на годината Николай Младенов беше назначен за върховен представител за Газа в Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп. Преди това той беше специален координатор на ООН за Близкия изток (2015-2020). 54-годишният дипломат е и бивш министър на външните работи на България, изпълнявал длъжността в първото правителство на Бойко Борисов между 2010 и 2013 г.

Освен него сред имената, които се спрягат за нов генерален секретар на ООН, е и Лана Нусейбе - бивш посланик на ОАЕ във Вашингтон. В момента тя има ранг на външен министър в правителството на страната си.

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