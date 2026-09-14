Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 07:38

16 септември (сряда)

"Локомотив 1929" (Сф) - ЦСКА  19:00 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.  "Левски"
9
8
1
0
21:4
25
 2. "Лудогорец"
9
7
2
0
16:7
23
 3.   ЦСКА
8
6
2
0
21:6
20
 4.  "ЦСКА 1948"
9
6
1
2
17:9
19
 5.  "Арда"
9
5
1
3
14:11
16
 6.  "Ботев" (Пд)
9
4
1
4
13:14
13
 7.  "Славия"
9
2
5
2
8:6
11
 8.  "Спартак 1918"
9
2
4
3
10:14
10
 9.  "Ботев" (Вр)
9
2
2
5
7:17
8
10. "Септември"
9
2
2
5
8:15
8
11. "Локо" (Пд)
9
2
0
7
4:12
6
12. "Черно море"
9
1
2
6
10:19
5
13. "Локо 1929" (Сф)
8
0
4
4
10:16
4
14. "Дунав"
9
1
1
7
8:17
4
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

7 гола: Жоел Зварц (ЦСКА); 

6 гола: Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз и Ивайло Чочев ("Лудогорец");

4 гола: Йоанис Питас (ЦСКА), Бирсент Карагерен ("Арда"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс ("Левски");

3 гола: Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Леандро Годой (ЦСКА), Хуан Переа и Рейналдо ("Левски"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948");

2 гола: Ерар Францети ("Септември"), Стефано Сенси (ЦСКА), Селсо Сидней ("Черно море"), Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Радослав Апостолов и Александър Валиньо ("Дунав"), Антонио Вутов, Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948");

1 гол: Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Бубакар Ан, Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Джордан Сейнт-Луис Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Георги Минчев, Николас Пенев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Мауро Родригес, Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Раян Лейтен, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич, Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Първа лига, статистика

Още новини по темата

ПЪРВА ЛИГА, IХ КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
14 Септ. 2026

Трансферите в Първа лига - лято 2026 г.
10 Септ. 2026

ПЪРВА ЛИГА, VIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
07 Септ. 2026

ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)
02 Септ. 2026

ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
31 Авг. 2026

ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
24 Авг. 2026

ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
17 Авг. 2026

ПЪРВА ЛИГА, IV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
10 Авг. 2026

ЦСКА пак вкара три и влезе в тройката
09 Авг. 2026

"ЦСКА 1948" излезе втори след трета поредна победа
08 Авг. 2026

"Левски" удължи победната си серия с 2:0 над "Локо" (Пд)
07 Авг. 2026

ПЪРВА ЛИГА, III КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
03 Авг. 2026

ПЪРВА ЛИГА, II КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)
27 Юли 2026

ПЪРВА ЛИГА, I КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ (видео репортажи)
21 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки