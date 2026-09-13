НСА стигна до исторически финал в бейзбола

Александра Дюлгерска Питчерът Панайот Жълтов извоюва от хълма първата от двете победи за "НСА-Лъвове" срещу "Бизони" в 1/2-финала на бейзболното първенство.

"НСА-Лъвове" (София) сътвори същинско геройство и за първи път в клубната история се класира за финала в бейзболното първенство на България. На 1/2-финалите тимът на Спортната академия елиминира рекордьора в американската игра у нас "Бизони" (Благоевград), при това в минималния формат на плейофната серия "2 от 3".

Столичани спечелиха и двата мача с минимална разлика и максимално драматичен развой. В първата среща като домакини на ст. "Октомври" в Студентски град "лъвовете" изтръгнаха успех с 19:18 след купища обрати.

В началото софиянци поведоха с 12:2, но в 7-ия ининг благоевградчани обърнаха до 16:13 в своя полза. Последва изравняване при 16:16 с троен хоумрън на Хесус Лазарио, но гостите отново излязоха напред с двоен хоумрън на Антонио Караганов за 18:16 за "бизоните" в отварянето на 9-ия. Във финалното домакинско нападение Данаил Тренев пласира победния RBI-хит за крайния резултат.

Общо 7 хоумръна бяха ударени в мача, като Любомир Занев от НСА и Теодор Димитров от Благоевград се отличиха с по един голям шлем. Победата от възвишението извоюва Панайот Жълтов, а срещу него се изправиха трима питчери на гостите - Теодор Димитров, Александър Благоев и Мартин Андонов.

Не по-малко болезнен за 22-кратните шампиони на България се оказа развоят на втория двубой, който те загубиха с 10:11 като домакини в своята някога непревземаема крепост - ст. "Портър Фийлд" в крайградския парк "Бачиново". Софиянци отново дръпнаха рано в резултата - 9:2 до 7-ия ининг, когато "бизоните" осъществиха обрат до 10:9. И отново последва срив в защитата на благоевградчани, довел до късно поражение.

Този път и двата отбора използваха по трима питчери - за паметния успех на гостите се погрижиха Лукас Бернард, Мартин Желев и Данаил Тренев, а загубата на домакините се стовари върху Петьо Петков, Теодор Димитров и Мартин Андонов.



Бейзболистите на "лъвовете" ликуват на възвишението на ст. "Портър Фийлд" след знаменитата втора победа над "бизоните" насред техния дом. Снимка: Валентина Тренева

След като се справиха с историческия доминант в българския бейзбол, "лъвовете" ще се изправят и срещу съвременния хегемон в играта у нас - "София Блус". Носителите на титлата за последните осем сезона се класираха с лекота за финала, отстранявайки "Койоти" (Дупница) с две рутинни победи - 11:0 в 7-инингов нокаут като домакини на ст. "Диана" в столичния кв. "Дианабад" в събота и 11:4 като гости на дупнишкия ст. "Левски" в неделя.

Това ще е първият случай от 2017 г. насам, в който спорът за шампионския трофей няма да бъде между "Блус" и "Бизони". Конкретно за благоевградчани това е едва трети сезон в 33-годишната история на клуба, в който те изобщо няма да участват във финала - предишните два бяха през вече далечните 2012 и 2013 г.

Изцяло софийски финал в българския бейзбол пък не е имало от зората на американската игра у нас в началото на 90-те, когато всички съществуващи клубове са от столицата. В онзи период три поредни титли печели най-старият наш отбор "Академици" (София) - през 1990, 1991 и 1992 г.

"София Блус" и "НСА-Лъвове" ще излъчат шампиона за 2026 г. в традиционния формат "3 от 5". Домакин на първите два и евентуално решаващия пети мач ще бъдат "блусарите" - съответно следващия уикенд (26-27 септември) и, ако се наложи, на 10 октомври. "Лъвовете" ще нападат последни в мач №3 на 3 октомври и при необходимост в мач №4 на 4 октомври.

Паралелно с това ще се проведе и серията за бронзовите медали между "Бизони" и "Койоти". Първата и евентуалната трета среща ще бъдат в Благоевград, а втората - в Дупница.

Плейофите за 5-7-о място пък вече започнаха. В откриващия мач "Атлетик" (София) надделя над "Академици" (София) с 18:15 като гост. Третият участник в столичния трибой е "Юнак" (София).

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ 2026



1/2-финали (2 от 3)



12 септември

"София Блус" - "Койоти" (Дупница) 11:0 (7 ининга) (1-0 в серията)

"НСА-Лъвове" (София) - "Бизони" (Благоевград) 19:18 (1-0)

13 септември

"Койоти" (Дупница) - "София Блус" 4:11 (0-2)

"Бизони" (Благоевград) - "НСА-Лъвове" (София) 10:11 (0-2)

Финал (3 от 5)



26 септември (събота)

15:00 "Блус" - "Лъвове" "Октомври" София

27 септември (неделя)

15:00 "Блус" - "Лъвове" "Октомври" София

3 октомври (събота)

15:00 "Лъвове" - "Блус" "Октомври" София

4 октомври (неделя) *

15:00 "Лъвове" - "Блус" "Октомври" София

10 октомври (събота) *

15:00 "Блус" - "Лъвове" "Октомври" София



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* Ако се наложи

Серия за 3-то място (2 от 3)



26 септември (събота)

15:00 "Бизони" - "Койоти" "Портър Фийлд" Благоевград

27 септември (неделя)

15:00 "Койоти" - "Бизони" "Левски" Дупница

4 октомври (неделя) *

15:00 "Бизони" - "Койоти" "Портър Фийлд" Благоевград



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* Ако се наложи

Плейофи за 5-7-о място



12 септември

"Академици" (София) - "Атлетик" (София) 15:18

20 септември (неделя)

11:00 "Атлетик" (София) - "Юнак" (София) "Диана" София

26 септември (събота)

11:00 "Юнак" (София) - "Академици" (София) "Диана" София