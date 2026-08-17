Два мача в София откриват бейзболните плейофи

ФотоБългария В редовния сезон бейзболистите на "Койоти" (Дупница) замразиха амбициите на колегите си от "Академици" (София) за участие в плейофите и за втора поредна година ще играят в Топ 4 вместо столичани.

За втора поредна година плейофите за титлата в бейзболното първенство ще противопоставят София срещу Югозапада. И за втора поредна година полуфиналните серии във формат "2 от 3" ще стартират от столицата заради домакинското предимство, извоювано в редовния сезон.

Действащият шампион и безапелационен победител в първата фаза "София Блус" се изправя срещу четвъртия "Койоти" (Дупница), а вторият "НСА-Лъвове" среща третия "Бизони" (Благоевград). Откриващите срещи и в двата двубоя са тази събота (12 септември) от 15:00 ч. на двете столични бейзболни игрища - съответно на ст. "Диана" в "Дианабад" и на ст. "Октомври" в Студентски град.

Ответните мачове са в неделя (13 септември) от 14:00 ч. на дупнишкия ст. "Левски" и от 15:30 ч. на благоевградския ст. "Портър Фийлд". При необходимост от решаващи трети двубои финалистите ще бъдат определени следващата неделя (20 септември) обратно в София. Другата събота (19 септември) е резервирана за финала в турнира за Купа "София" между "Блус" и "Академици".

Финалът на първенството в традиционния шампионски формат "3 от 5" ще започне на 26 септември и ще приключи най-късно на 10 октомври.

Паралелно с 1/2-финалите ще започнат и плейофите за разпределяне на местата от 5-о до 7-о в крайното класиране за 2026 г. Позициите ще си оспорват три столични отбора - "Академици", "Юнак" и "Атлетик", които ще изиграят по един мач в трибоя помежду си (вж. пълната програма по-долу).

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ 2026



1/2-финали (2 от 3)



12 септември (събота)

15:00 "Блус" - "Койоти" "Диана" София

15:00 "НСА-Лъвове" - "Бизони" "Октомври" София

13 септември (неделя)

14:00 "Койоти" - "Блус" "Левски" Дупница

15:30 "Бизони" - "НСА-Лъвове" "Портър Фийлд" Благоевград

20 септември (неделя) *

15:00 "Блус" - "Койоти" "Диана" София

15:00 "НСА-Лъвове" - "Бизони" "Октомври" София



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* Ако се наложи

Плейофи за 5-7-о място



12 септември (събота)

11:00 "Академици" - "Атлетик" "Октомври" София

20 септември (неделя)

11:00 "Атлетик" - "Юнак" "Диана" София

26 септември (събота)

11:00 "Юнак" - "Академици" "Диана" София