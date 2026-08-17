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Два мача в София откриват бейзболните плейофи

Столицата се изправя срещу Югозапада в римейк на 1/2-финалите от 2025 г.

Днес, 09:05
В редовния сезон бейзболистите на "Койоти" (Дупница) замразиха амбициите на колегите си от "Академици" (София) за участие в плейофите и за втора поредна година ще играят в Топ 4 вместо столичани.
ФотоБългария
В редовния сезон бейзболистите на "Койоти" (Дупница) замразиха амбициите на колегите си от "Академици" (София) за участие в плейофите и за втора поредна година ще играят в Топ 4 вместо столичани.

За втора поредна година плейофите за титлата в бейзболното първенство ще противопоставят София срещу Югозапада. И за втора поредна година полуфиналните серии във формат "2 от 3" ще стартират от столицата заради домакинското предимство, извоювано в редовния сезон.

Действащият шампион и безапелационен победител в първата фаза "София Блус" се изправя срещу четвъртия "Койоти" (Дупница), а вторият "НСА-Лъвове" среща третия "Бизони" (Благоевград). Откриващите срещи и в двата двубоя са тази събота (12 септември) от 15:00 ч. на двете столични бейзболни игрища - съответно на ст. "Диана" в "Дианабад" и на ст. "Октомври" в Студентски град.

Ответните мачове са в неделя (13 септември) от 14:00 ч. на дупнишкия ст. "Левски" и от 15:30 ч. на благоевградския ст. "Портър Фийлд". При необходимост от решаващи трети двубои финалистите ще бъдат определени следващата неделя (20 септември) обратно в София. Другата събота (19 септември) е резервирана за финала в турнира за Купа "София" между "Блус" и "Академици".

Финалът на първенството в традиционния шампионски формат "3 от 5" ще започне на 26 септември и ще приключи най-късно на 10 октомври.

Паралелно с 1/2-финалите ще започнат и плейофите за разпределяне на местата от 5-о до 7-о в крайното класиране за 2026 г. Позициите ще си оспорват три столични отбора - "Академици", "Юнак" и "Атлетик", които ще изиграят по един мач в трибоя помежду си (вж. пълната програма по-долу).

 

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ 2026

1/2-финали (2 от 3)

12 септември (събота)

15:00    "Блус" - "Койоти"                             "Диана"                  София
15:00    "НСА-Лъвове" - "Бизони"          "Октомври"              София

13 септември (неделя)

14:00    "Койоти" - "Блус"                           "Левски"                 Дупница
15:30    "Бизони" - "НСА-Лъвове"      "Портър Фийлд"      Благоевград

20 септември (неделя) *

15:00    "Блус" - "Койоти"                            "Диана"                  София
15:00    "НСА-Лъвове" - "Бизони"         "Октомври"              София

---
* Ако се наложи

 

Плейофи за 5-7-о място

12 септември (събота)

11:00    "Академици" - "Атлетик"           "Октомври"              София

20 септември (неделя)

11:00    "Атлетик" - "Юнак"                        "Диана"                   София

26 септември (събота)

11:00    "Юнак" - "Академици"                  "Диана"                   София

 

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