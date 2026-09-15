Двата ЦСКА влизат в челен сблъсък за Купата на елита

Вицешампионът "ЦСКА 1948" и носителят на Купата на България ЦСКА ще играят един срещу друг в новоучредения от БФС турнир Про Къп, наричан и Купата на елита. Това стана ясно по време на тегления тази вечер жребий.

Останалите фаворити се разминаха на 1/4-финалите. В тази фаза няма да има и пловдивски сблъсък. Самото провеждане ще бъде разтеглено във времето заради ангажиментите на "Левски" и ЦСКА в европейските клубни турнири. "Ботев" (Пд) ще приеме "Ботев" (Вр) на 14 октомври, "Черно море" ще е домакин на "Локомотив" (Пд) на 21 октомври. "Левски" ще играе с "Арда" на 6 февруари 2027 г., а мачът между двата тима с ЦСКА в името си ще е на 7 февруари. Замисълът е 1/2-финалите да са около 17 март, а финалът да е на 7 април. Победителите ще бъдат определяни в един двубой. При равенство в редовното време се преминава към дузпи.

От БФС обявиха, че е сигурно, че турнирът ще има минимум три издания. "Изключително съм щастлив, че този проект, който повече от 8 месеца се подготвя, сега става реалност. В продължение на 8 месеца, заедно с клубовете, подготвяхме турнира на редица работни и онлайн срещи. Изпипахме всички детайли. Наградният фонд е 720 000 евро от генералния спонсор. Турнирът ще се проведе минимум три години, като фондът ще нараства. Догодина ще е над 800 000, а през 2028 г. - близо 900 000 евро. За всяка 1/4-финална среща ще има заделени 75 000 евро, гостът получава минимално повече. За 1/2-финалите са заделени 96 000 евро за всеки, отново гостът е с предимсто. Финалът е 150 000 евро. Солидарните плащания са по 13 000 евро на отбор", коментира заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов. Той допълни, че ще има и приходи от реклами.

След тегленето спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев каза: "Очакваме да се представим добре, да подходим сериозно. В един добър случай, вместо да се изиграват контролни мачове, да го направим това чрез този турнир. Ще се съобразим с правилата на турнира и възможните дати. Има определени дати, в които може да бъде съчетано и заместено – да не се играе контрола."

ЖРЕБИЯТ ЗА ПРО КЪП

"Ботев" (Пд) - "Ботев" (Вр)

"Черно море" - "Локомотив" (Пд)

ЦСКА - "ЦСКА 1948"

"Левски" - "Арда"