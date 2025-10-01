Франция е похарчила 6.65 млрд. евро за Париж 2024 без ефект

ЕПА/БГНЕС Церемонията по откриване на игрите, която за първи път в историята бе извън стадион - по река Сена, е натоварила много бюджета за охрана на Париж 2024

Олимпийските и параолимпийски игри в Париж 2024 са стрували на френската държава 6.65 млрд. евро публични разходи, което е повече спрямо първоначалната оценка за 5.9 млрд., направена през юни. Това е заключението на одитния доклад на Сметната палата на страната.

През 2023 г. прогнозните публични инвестиции за игрите са възлизали на 2.44 млрд. евро. А миналата година президентът на Сметната палата Пиер Московиси заяви, че Париж 2024 ще струва на Франция „три, може би 4-5 млрд. евро“. Сега бившият френски финансов министър и комисар на Евросъюза подчертава „безспорния успех на игрите“, въпреки щедрите суми, похарчени за тях.

„Публичните разходи, свързани с организацията, се оценяват на 3.02 млрд. евро, а разходите за инфраструктура – ​​на 3.63 млрд. евро“, уточнява Сметната палата.

Тези суми включват и наследени проекти, като например осигуряване на пригодността на водата в Сена за плуване (за състезанията по плуване в открити води и триатлон) - по-късно тези зони се превърнаха в места за плажуване, достъпни за жители и гости на Париж. Затова националният одитен орган уточнява: „Важно е да се направи ясно разграничение между тези два вида разходи, тъй като първите са с еднократен ефект, докато вторите имат по-трайно въздействие и обогатяват националното наследство.“

Същевременно организационният комитет е имал бюджет от други 4.4 млрд. евро, от които е останал излишък от 75 млн. Тези суми, които вече бяха оповестени публично, са почти изключително от частно финансиране, но и от Solideo - органа, отговорен за изпълнението на строителни проекти за игрите, който все пак бе боравеше частично и с публични средства.

Париж 2024 е генерирал приходи от данъци и търговски дейности, оценени на 293,6 млн. евро, но тези средства са имали почти незначително въздействие върху ръста на икономиката.

„Въздействието на Игрите върху годишния икономически растеж през 2024 г. се оценява на +0,07 процентни пункта от БВП, след като се вземат предвид косвените ефекти - се казва в одитния доклад. - Ползите бяха скромни, както в подготовката – когато покачващите се цени ограничиха реалния ефект от разходите за инфраструктура – ​​така и по време на самите игри, тъй като редовният туризъм беше частично изместен. Средносрочните и дългосрочните икономически ползи остават несигурни.“

Сметната палата допълнително подчертава, че макар разходите за инфраструктура да са били „като цяло правилно управлявани“, организацията е осъществила „процес на бюджетиране на разходите за сигурност, който се е оказал особено непостоянен“.

Френското МВР обаче твърди, че оценката на публичните разходи за сигурност, които в крайна сметка достигнаха 1.44 млрд. евро, е била трудна преди игрите, най-вече поради последвалите безпрецедентни мерки за сигурност за церемонията по откриването по Сена и повишените нива на заплаха.

Охраната на игрите е била до голяма степен успешна, с изключение на саботажа на високоскоростните жп линии в деня на откриването, се отбелязва в одитния доклад.