Спортът по телевизията - 16 септември

Макс спорт 2
05:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Бразилия - Чехия
13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Франция - Финландия
16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Италия - Белгия
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Тотнъм" - "Виляреал"
Нова спорт
10:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Санфрече Хирошима"
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мачида Зелвия" - "Сеул"
16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Мохун Баган" - "Ахал"
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шабаб Ал Ахли" - "Трактор"
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Хилал" - "Ал Духаил"
Диема спорт 3
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гангуон" - "Шанхай Шънхуа"
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Бурирам Юнайтед" - "Джохор"
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Кристъл Палас" - "Милуол"
Макс спорт 3
13:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Атлетик" (Билбао) - "Арсенал"
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Атлетик" (Билбао) - "Арсенал"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Реал" (Мадрид) - "Олимпик" (Марсилия)
БНТ 3 / Евроспорт 1
13:30 Лека атлетика: СП в Токио
Макс спорт 1
16:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Сърбия - Китай
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Бенфика" - "Карабах"
Евроспорт 1
16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Марк Алън - Скот Доналдсън
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Нийл Робъртсън - Съни Акани
22:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Джао Синтун - Ишприйт Сингх Чадха
БНТ 3
19:00 Борба: СП в Загреб, св. стил и жени, финали
Макс спорт 4
19:45 Футбол: Шампионска лига, ПСВ "Айндховен" - "Юнион Сен Жилоа"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Ювентус" - "Борусия" (Дортмунд)
01:00 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач, "Велес Сарсфилд" - "Расинг Клуб"
03:30 Футбол: Копа Судамерикана, 1/4-финал, първи мач, "Ланус" - "Флуминензе"
Диема спорт
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Шефилд Уензди" - "Гримзби"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Брентфорд" - "Астън Вила"