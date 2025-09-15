Спортът по телевизията - 16 септември

Макс спорт 2

05:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Бразилия - Чехия

13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Франция - Финландия

16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Италия - Белгия

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Тотнъм" - "Виляреал"

Нова спорт

10:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Санфрече Хирошима"

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мачида Зелвия" - "Сеул"

16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Мохун Баган" - "Ахал"

19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шабаб Ал Ахли" - "Трактор"

21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Хилал" - "Ал Духаил"

Диема спорт 3

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гангуон" - "Шанхай Шънхуа"

15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Бурирам Юнайтед" - "Джохор"

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Кристъл Палас" - "Милуол"

Макс спорт 3

13:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Атлетик" (Билбао) - "Арсенал"

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Атлетик" (Билбао) - "Арсенал"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Реал" (Мадрид) - "Олимпик" (Марсилия)

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:30 Лека атлетика: СП в Токио

Макс спорт 1

16:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Сърбия - Китай

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Бенфика" - "Карабах"

Евроспорт 1

16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Марк Алън - Скот Доналдсън

21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Нийл Робъртсън - Съни Акани

22:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Джао Синтун - Ишприйт Сингх Чадха

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, св. стил и жени, финали

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Шампионска лига, ПСВ "Айндховен" - "Юнион Сен Жилоа"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Ювентус" - "Борусия" (Дортмунд)

01:00 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач, "Велес Сарсфилд" - "Расинг Клуб"

03:30 Футбол: Копа Судамерикана, 1/4-финал, първи мач, "Ланус" - "Флуминензе"

Диема спорт

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Шефилд Уензди" - "Гримзби"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Брентфорд" - "Астън Вила"