Спортът по телевизията - 16 септември

Днес, 04:04

Макс спорт 2

05:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Бразилия - Чехия
13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Франция - Финландия
16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Италия - Белгия
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Тотнъм" - "Виляреал"

Нова спорт

10:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Санфрече Хирошима" 
13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мачида Зелвия" - "Сеул" 
16:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Мохун Баган" - "Ахал" 
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шабаб Ал Ахли" - "Трактор"
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Хилал" - "Ал Духаил"

Диема спорт 3

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гангуон" - "Шанхай Шънхуа"
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Бурирам Юнайтед" - "Джохор"
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Кристъл Палас" - "Милуол"

Макс спорт 3

13:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Атлетик" (Билбао) - "Арсенал"
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Атлетик" (Билбао) - "Арсенал"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Реал" (Мадрид) - "Олимпик" (Марсилия)

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:30 Лека атлетика: СП в Токио

Макс спорт 1

16:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Сърбия - Китай
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Бенфика" - "Карабах"

Евроспорт 1

16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Марк Алън - Скот Доналдсън
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Нийл Робъртсън - Съни Акани
22:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Джао Синтун - Ишприйт Сингх Чадха

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, св. стил и жени, финали

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Шампионска лига, ПСВ "Айндховен" - "Юнион Сен Жилоа"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Ювентус" - "Борусия" (Дортмунд)
01:00 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач, "Велес Сарсфилд" - "Расинг Клуб"
03:30 Футбол: Копа Судамерикана, 1/4-финал, първи мач, "Ланус" - "Флуминензе"

Диема спорт

21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Шефилд Уензди" - "Гримзби"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/16-финал, "Брентфорд" - "Астън Вила" 

 

