Хороскоп за вторник

Овен

Не се доверявайте, дори и да ви се струва, че тези около вас са благоприятно настроени към вас. Действайте с повече хъс и страст във финансовите си инициативи. В любовта избягвайте кавгите. Представителките на този зодиакален знак ще са с изострена чувствителност, което може да ги направи податливи на всякакъв вид прояви. Именно това може да се превърне в основна причина за възникването на сериозен конфликт в отношенията им със заобикалящите ги в службата.

Телец

Част от вас ще предпочетат да се явят на конкурси за по-добър пост или работно място. Причините могат да са най-различни, но като че ли движещата сила ще бъде постигането на по-добро финансово положение. Други ще се изправят пред предизвикателства, с които няма да успеят да се справят, особено ако не се предвидили тези усложнения още в миналото. Не се поддавайте на провокации, които могат да ви донесат и финансови загуби.

Близнаци

Мнозина ще бъдат затрупани с професионални ангажименти, които няма да търпят отлагане, но също така е напълно възможно да имат сериозни главоболия около личната си документация, независимо от какъв характер е тя. Днес преследвайте с постоянство материалните си интереси. В крайна сметка ще получите закъснелите парични постъпления навреме вследствие на върнат ви заем от близък, приятел или познат. Пазете се от започването на любовна афера.

Рак

Днес ще трябва да планирате внимателно инициативите си, за да избегнете неприятните изненади или промени в досегашната ви програма. Денят ще е успешен за тези представители от знака, които съумеят да използват адекватно предоставените им възможности от професионален и материален характер. Напълно възможно е да се намирате пред подписването на договор, от който очаквате стабилизиране от чисто материално естество. Не взимайте пари назаем, дори и да се намирате в затруднение.

Лъв

Опитайте да се справите с някои наболели проблеми от личен характер, тъй като те могат да се задълбочат много повече с времето. Избягвайте даването на обещание, което ви обвързва с особа, която търси само материална изгода от вас. Мнозина от родените под този зодиакален знак ще попаднат в нови ситуации и ще трябва да се справят с многобройни предизвикателства в професионално отношение. Добри ще са контактите ви и ще успявате да създавате такива с изявени личности или лидери.

Дева

Част от вас ще се опитат да прехвърлят своите отговорности на някой друг, но едва ли това ще им донесе полза. Стремете се да се отнасяте с повече разум към парите си и не вярвайте на думи за лесни печалби, с които някой ще се опита да ви примами. Деловите въпроси, които ще разрешите, няма да ви създават грижи в бъдеще. Възможно е да се освободите от влиянието на хора, които са имали неблагоприятен ефект върху вас. Не бързайте с окончателните решения във финансовата сфера.

Везни

Днес търсете компромисен вариант на работното си място, ако сте изправени пред разрешаването на сериозни трудности там. Опитайте се постепенно да премахвате някои свои задължения от чисто материален характер. В никакъв случай не се доверявайте на усет или късмет, когато става въпрос за пари. Осланяйте се на собствената си преценка по отношение на личния си живот и финансовото си състояние. Взимайте бързи решения и направете конкретен избор в личен план.

Скорпион

Едва ли ситуациите около вас днес ще бъдат особено благоприятни, тъй като ще сте склонни да допускате множество грешки в процеса на работа поради липсата на концентрация и внимание. Ще сте предразположени към прахосване на пари за удоволствия. Стремете се да постигнете успехи в професионалната сфера, без да жалите сили и средства. Предпазвайте се от саркастично отношение, особено в контактите с колеги, делови партньори и високопоставени особи.

Стрелец

Изобретателността ще ви помогне да бъдете новатори, така че не се отказвайте от нея от страх, че няма да ви помогне да достигнете до осъществяване на желанията си. Ще се радвате на симпатиите на представители от противоположния пол, но това може да се окаже сериозен капан за трайно обвързаните. В резултат на това напълно възможно е мнозина от вас да бъдат разочаровани от колеги и делови партньори, особено ако те не успеят да отговорят на очакванията ви.

Козирог

Степенувайте и организирайте ангажиментите си от битов и семеен характер, които трябва да решавате. Опитайте се да премахнете натрупаното напрежение, като покажете готовност да направите някои отстъпки. Не губете контрол върху емоциите си, тъй като това ще е излишно хабене на нерви. Залагайте на положителното, а не на критиката, защото тя няма да ви донесе полза. Всяко нещо ще придобие нови нюанси. Доставете радост на интимната си половинка с дребни жестове.

Водолей

Очакват ви промени и е важно да бъдете готови за тях. Звездната тенденция е те да засегнат всички по-важни сфери от живота ви - професия, финанси, дом, семейство, личен живот. Всяко нещо ще придобие нови нюанси. Това, което можете да направите, е да се адаптирате към ритъма, наложен ви от звездите и независим от вашите желания, и да се опитате да извлечете полза и от недотам привлекателни на пръв поглед събития. Задължително ще бъдат засегнати партньорските ви отношения.

Риби

Всички по-важни финансови сделки или пък резултатите от тях планирайте доста внимателно. Трябва да се подготвите за изненади, не се съпротивлявайте на промените, защото те са неизбежни. Възможно е това да засегне не само професионалната област, но и живота ви като цяло. Ще проявите голяма нетърпимост към всичко старо, ще имате силно желание да се отърсите от него и да тръгнете към нещо ново, нещо живо, интригуващо и градивно.