Военен дрон изплува на плаж в Созопол

Военен дрон изплува тази сутрин на плаж "Хармани" в Созопол, съобщиха от Министерството на отбраната. Все още не е ясно как е попаднал летателният апарат на един от централните плажове в курортния град.

Част от плажната ивица е отцепена, като на терен има военни и полиция.

Сигналът е подаден на телефон 112 рано сутринта. Дронът е изплувал в южната част на плажа, близо до скалите. Според експерти, които са огледали машината, от нея е останала само корпусната част. Състоянието на дрона показва, че е престоял дълго време във водата. Няма снаряди или други опасни компоненти.

Към момента се установява дали дронът е с руски или украински произход.

Дронът предстои да бъде репатриран, след което зоната ще бъде освободена.