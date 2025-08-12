Медия без
Военен дрон изплува на плаж в Созопол

12 Авг. 2025Обновена
Дронът на плажа в Созопол
БНТ
Дронът на плажа в Созопол

Военен дрон изплува тази сутрин на плаж "Хармани" в Созопол, съобщиха от Министерството на отбраната. Все още не е ясно  как е попаднал летателният апарат на един от централните плажове в курортния град.

Част от плажната ивица е отцепена, като на терен има военни и полиция.

Сигналът е подаден на телефон 112 рано сутринта. Дронът е изплувал в южната част на плажа, близо до скалите. Според експерти, които са огледали машината, от нея е останала само корпусната част. Състоянието на дрона показва, че е престоял дълго време във водата. Няма снаряди или други опасни компоненти.

Към момента се установява дали дронът е с руски или украински произход. 

Дронът предстои да бъде репатриран, след което зоната ще бъде освободена.

 

Мини убиха туристи на плаж край Одеса
Трима души загинаха в резултат на взрив на две мини в района на украинския курорт Затока край Одеса, съобщи "Думская".  От Националната полиция на Украйна съобщиха, че в резултат на две експлозии на неизвестни предмети са загинали трима летовници – жена и двама мъже.
СЕГА
10 Авг. 2025

 

