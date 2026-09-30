Зеленски посети най-горещата точка на фронта

Украинският президент Володимир Зеленски проведе военно съвещание на най-горещата точка на фронта - Лиманското направление, където в момента Въоръжените сили на Украйна /ВСУ/ провеждат успешно контранастъпление. С него бяха главнокомандващият Михайло Драпати и военният министър Евгени Хмара.

"Проведох координационно съвещание с командирите на корпуси, бригади и батальони в Лиманското направление. Получих доклади за решенията за доставки за нуждите на отбраната – предимно пикапи – на ниво бригада. Обсъдихме също така укрепването на Силите за безпилотни системи, увеличаването на финансирането за дронове, оптимизирането на процесите по възлагане на поръчки, разширяването на щатния състав, както и попълването и обучението на личния състав. Има нужда от далекобойна артилерия; координирахме действията си по този въпрос с военните. Постигнахме и съгласие командирите да подготвят предложения за възнагражденията на военнослужещите, изпълняващи задачи на фронтовата линия", написа Зеленски в социалните мрежи и публикува видеа.

In the Lyman sector, I held a coordination meeting with corps, brigade, and battalion commanders.



There were reports on decisions regarding defense procurement at the brigade level, first and foremost the procurement of pickup trucks. We also discussed strengthening the Unmanned… pic.twitter.com/Vr5tb2zzDa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 30 септември 2026 г.

Засегнати били и въпросите за завръщането на военнослужещи, самоволно напуснали частите си, набирането на чуждестранни доброволци и логистиката. "Всички въпроси на ниво военно командване трябва да бъдат разгледани и обсъдени на заседание на Щаба на Върховния главнокомандващ. Работим за това нашите войски да разполагат с по-големи възможности за отбрана на позициите си", допълни Зеленски.

Украинският президент посети и команден пункт на 66-та отделна механизирана бригада „Княз Мстислав Храбри“, която в рамките на операция „Вивалди“, заедно с други подразделения на Трети армейски корпус, участва във освобождаването на над 125 квадратни километра. Само в един ден бяха пленени над 250 руски войници, сред които има офицери и оператори на дронове от елитното руско подразделение "Рубикон". Убити или ранени са около 2000 руски военнослужещи.

Вчера командващият Трети армейски корпус Андрий Билецки съобщи, че е приключил третият етап от военната операция "Вивалди", който според него е бил преломен. Целта на третия етап е била освобождаването на село Новое в Донецка област. Това е ключов пункт за руската армия в района. "Който контролира височините около това населено място, той владее и инициативата на плацдарма", обясни той. Билецки допълни, че ВСУ са успели успешно да заблудят руснаците къде ще бъде насочен основният им удар. Те са смятали, че това ще са селата Шандриголово и Зелена Долина, което ги е принудило "безмислено да изхабят своите резерви в контраатаки именно на това направление". И така "са проспали" истинския удар към Новое.

В операция "Вивалди" за първи път бяха използвани широко и роботи от всякакъв вид за масирана атака.

Руското министерство на отбраната досега не е коментирало успешното контранастъпление на ВСУ, но всички руски Z-блогъри го обвиняват, че е допринесло за него с фалшивите си доклади за превзети украински села.