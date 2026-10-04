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Мерц заведе в Киев шефовете на германски оръжейни гиганти

Днес, 09:34

Германският канцлер Фридрих Мерц е в Киев заедно с шефове на големи компании от отбранителната промишленост, предаде Ройтерс. 

Германският канцлер е придружаван от министъра на икономиката Катерина Райхе и бизнес делегация, в която участват ръководители на "Сименс енерджи" (Siemens Energy), "Хензолт" (Hensoldt), "Дил Дифенс" (Diehl Defence), "Куантум Системс" (Quantum Systems) и други компании.

"Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа", заяви Мерц. По думите му руските сили атакуват населени места, жилищни сгради и отоплителна инфраструктура. "Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас", каза германският канцлер.

Мерц ще обяви пакет от мерки в подкрепа на Украйна, който предвижда отпускането на 1 милиарда евро военна помощ и още 350 милиона евро за възстановяване на енергийния сектор, съобщиха представители на германското правителство. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове, ракети и свързан с тях софтуер.

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Ключови думи:

Фридрих Мерц, Украйна

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