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Руският удар по училище в Камишеваха стана един от най-смъртоносните

10-те авиобомби са убили поне 33 души, чакащи за хляб и други помощи

03 Ноем. 2026Обновена
Спасители търсят оцелели след руските удари.
ДСНС України
Спасители търсят оцелели след руските удари.

Ударът по пункт за раздаване на хуманитарна помощ, разположен в училище, в селцето Камишеваха, Запорожка област, стана един от най-смъртоносните от началото на войната. Досега са открити телата на 33 загинали, а други 48 се водят за изчезнали, съобщи Михайло Семикин, ръководител на Запорожката областна гражданска администрация. Сред жертвите са двама служители на службите за спешна помощ и четирима полицаи. Най-малко петима души са ранени, включително двама служители на службите за спешна помощ. 

Украинският президент Володимир Зеленски написа в Телеграм, че първоначалният удар е поразил училищна сграда, в която е служила за пункт за раздаване на хуманитарна помощ и скривалище при въздушни тревоги. След като оцелелите са отишли в скривалище, а на мястото са пристигнали спасители и медици, е последвал втори удар, при който са били хвърлени 9 бомби ФАБ-3000.

Семикин заяви, че руските сили са използвали авиобомби ФАБ-3000 – тритонни боеприпаси, съдържащи близо 1,5 тона експлозив, предназначени за унищожаване на укрепени съоръжения и бункери. Нито сградата, нито хората са имали шанс.

Според източници на „Суспільне“ ударите са нанесени между 10:00 и 11:00 ч. – точно когато е било предвидено раздаване на хляб в училището. Жители на околните села са били пристигнали там, за да получат помощ.

„Руснаците няма как да не са знаели, че останалите в Камишеваха местни жители получават там хуманитарна помощ всяка седмица“,
написа Зеленски. И отбеляза, че след хуманитарна операция в Олешки е можело да се очакват още стъпки към мир, но вместо това Русия „изпраща точно обратния сигнал“.

Руските военни пуснаха видео от удара и по традиция обявиха, че там са били разположени украински военни. Няма нито едно доказателство за това.

Камишеваха се намира близо до фронтовата линия и често е подлагана на обстрел.
 

От началото на годината Украйна е била обект на три атаки, при всяка от които са загинали 30 или повече души. При атака срещу Киев на 2 юли загинаха 31 души. На 28 август удар по обект в село Мила, Киевска област, предизвика детонация на боеприпаси, в резултат на което загинаха 38 души. Удар по Краматорск на 8 октомври, при който бяха засегнати два пътнически автобуса, доведе до смъртта на 30 души.

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