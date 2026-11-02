Руският удар по училище в Камишеваха стана един от най-смъртоносните

Ударът по пункт за раздаване на хуманитарна помощ, разположен в училище, в селцето Камишеваха, Запорожка област, стана един от най-смъртоносните от началото на войната. Досега са открити телата на 33 загинали, а други 48 се водят за изчезнали, съобщи Михайло Семикин, ръководител на Запорожката областна гражданска администрация. Сред жертвите са двама служители на службите за спешна помощ и четирима полицаи. Най-малко петима души са ранени, включително двама служители на службите за спешна помощ.

Украинският президент Володимир Зеленски написа в Телеграм, че първоначалният удар е поразил училищна сграда, в която е служила за пункт за раздаване на хуманитарна помощ и скривалище при въздушни тревоги. След като оцелелите са отишли в скривалище, а на мястото са пристигнали спасители и медици, е последвал втори удар, при който са били хвърлени 9 бомби ФАБ-3000.

Семикин заяви, че руските сили са използвали авиобомби ФАБ-3000 – тритонни боеприпаси, съдържащи близо 1,5 тона експлозив, предназначени за унищожаване на укрепени съоръжения и бункери. Нито сградата, нито хората са имали шанс.

Според източници на „Суспільне“ ударите са нанесени между 10:00 и 11:00 ч. – точно когато е било предвидено раздаване на хляб в училището. Жители на околните села са били пристигнали там, за да получат помощ.

„Руснаците няма как да не са знаели, че останалите в Камишеваха местни жители получават там хуманитарна помощ всяка седмица“,

написа Зеленски. И отбеляза, че след хуманитарна операция в Олешки е можело да се очакват още стъпки към мир, но вместо това Русия „изпраща точно обратния сигнал“.

Руските военни пуснаха видео от удара и по традиция обявиха, че там са били разположени украински военни. Няма нито едно доказателство за това.

Камишеваха се намира близо до фронтовата линия и често е подлагана на обстрел.



An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid… pic.twitter.com/T02r0HlNCZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2 ноември 2026 г.

От началото на годината Украйна е била обект на три атаки, при всяка от които са загинали 30 или повече души. При атака срещу Киев на 2 юли загинаха 31 души. На 28 август удар по обект в село Мила, Киевска област, предизвика детонация на боеприпаси, в резултат на което загинаха 38 души. Удар по Краматорск на 8 октомври, при който бяха засегнати два пътнически автобуса, доведе до смъртта на 30 души.