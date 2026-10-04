Медведев заговори за "космически войни"

"Блокирането" на руската спътникова група „Рассвет“ ще доведе до пълномащабна космическа война. Надявам се, че американците го разбират. Защото тогава техните нискоорбитални спътници „Старлинк“ ще се сипят надолу като играчки от изсъхнала коледна елха", заяви руският експрезидент Дмитрий Медведев. Ден по-рано украинският президент Володимир Зеленски отправи призив към Доналд Тръмп да наложи санкции на руски и китайски компании, участващи в разработването на сателитната мрежа „Рассвет“ — потенциален конкурент на американската система Starlink. Според Зеленски Русия ускорява проекта с китайска технологична подкрепа, а новата мрежа може да започне да функционира в края на 2026 г. или в началото на 2027 г. Украинският президент предупреди, че тя може да подобри възможностите на руските въоръжени сили за управление на безпилотни летателни апарати и за нанасяне на удари по украински цели.

„Няколко пъти помолих Доналд Тръмп да наложи санкции на руските и китайските компании, участващи в разработването му“, посочи украинският президент пред "Таймс".

„Рассвет“ — руският опит да замени Starlink

Сателитната система „Рассвет“ се разработва от руската компания „Бюро 1440“. Според информация на Reuters Русия е започнала изстрелването на сателити за проекта през март 2026 г., като плановете предвиждат изграждането на голяма орбитална групировка. Москва се стреми да осигури собствена инфраструктура за високоскоростен интернет и комуникации.

Военното значение на подобна система е съществено. Във войната в Украйна сателитната свързаност позволява на военните подразделения да обменят информация, да предават изображения в реално време и да координират действията на безпилотни апарати на големи разстояния.

Според военния експерт Роб Лий, цитиран от Financial Times, руската мрежа вероятно няма да достигне ефективността на Starlink на Мъск в близко бъдеще. Въпреки това тя би могла да осигури предаване на видеоматериали от дронове към командни пунктове и да подпомогне управлението на ударни безпилотни апарати. Системата би могла да бъде използвана и за операции извън Украйна, включително диверсионни действия.

Колко спътници са изведени в орбита?

Към началото на октомври 2026 г. Русия е извела в космос общо 38 спътника по проекта „Рассвет“, според данни на украинското специализирано издание Janes, позоваващо се на украинското военно разузнаване. От тях 32 са серийни спътника „Рассвет-3“ — изстреляни на два етапа: 16 на 23 март и още 16 на 19 юли 2026 г., останалите 6 са експериментални. Един от 32-та апарата е изгубен и е навлязъл обратно в атмосферата, а няколко други са имали проблеми с достигането на планираната орбита. На 3 октомври 2026 г. беше съобщено, че първият спътник от втората серия е достигнал оперативна височина от около 500 км.

Действат ли вече тези спътници?

По данни на Reuters Русия възнамерява да изгради мрежа от около 900 спътника. До края на 2027 г. трябва да бъдат изведени в орбита 250 спътника, до 2030 - 730. Има доказателства, че „Рассвет“ вече предава данни между спътници и наземни терминали. Украинското военно разузнаване съобщава пред Janes, че руските сили вече са използвали спътниците „Рассвет“ за сателитна комуникация над Украйна.