Американски военен бе арестуван за залози за отстраняването на Мадуро

Това е само една от подозрителните сделки с вътрешна информация

Днес, 10:58
Според прокуратурата военнослужещият е използвал вътрешна информация, за да направи залози за свалянето на Мадуро
Според прокуратурата военнослужещият е използвал вътрешна информация, за да направи залози за свалянето на Мадуро

Американските власти арестуваха военнослужещ от спецчастите, който е заложил, че президентът на Венецуела Николас Мадуро ще бъде отстранен от власт, и така е спечелил над 409 хиляди долара.

Министерството на правосъдието обяви, е Ганън Кен Ван Дайк е разполагал с информация за подготовката на операцията на американски спецчасти за задържането на Мадуро и на това основание е направил 13 залога на борсата за прогнози Polymarket. "Това е сделка с използване на вътрешна информация, което е забранено по закон", се казва в изявлението на МП.

Ван Дайк е действащ военен и служи в американската база Форт Брег в Северна Каролина. По данни на прокуратурата от 8 декември 2025 г. поне до 6 януари 2026 г. Ван Дайк е участвал в планирането и реализацията на операция "Абсолютна решимост", в резултат на която бе заловен Мадуро. Бившият венецуелски президент и неговата съпруга Силия Флорес бяха задържани при еднодневна операция в Каракас и бяха транспортирани в Ню Йорк, където властите им предявиха обвинения в контрабанда на оръжие и наркотици.

Министерството на правосъдието твърди, че Ван Дайк е правил залози за времето и резултата от американската операция. На 25 октомври 2025 г. той е създал акаунт в Polymarket и е започнал да прави залози за Венецуела на обща стойност 33 000 долара. На 2 януари той е заложил, че Мадуро ще бъде свален. На 3 януари Мадуро бе заловен и акаунтът е спечели 436 000 долара.

Това е само един от подозрителните залози, които привлякоха вниманието през последните седмици. Те бяха направени няколко часа или даже минути преди американският президент Доналд Тръмп да публикува новина в социалните мрежи или да направи сензационно изявление в интервю.

През февруари 2026 г. шест току що създадени акаунта в Polymarket залагат, че САЩ ще нанесат удар по Иран до 28 февруари, и печелят 1.2 млн. долара. Пет от тези шест акаунта не са правили повече никакви залози, докато шестият е спечелил още 163 000 долара, като е прогнозирал, че САЩ и Иран ще прекратят огъня до 7 април. Вашингтон и Техеран обявиха примирие именно на този ден.

На 9 март 2026 г., девет дни след началото на войната на САЩ и Израел с Иран, Тръмп заяви в интервю за CBS News, че конфликтът е "практически приключен". 47 минути преди това няколко трейдъра направиха залози за рязко падане на цените на петрола и направиха милиони.

На 23 март 2026 г., два дни след като заплаши да унищожи иранските електростанции, Тръмп изненадващо написа в Truth Social, че САЩ са провели "много добри и продуктивни преговори" с Техеран за "пълно и окончателно спиране на военните действия". Това доведе до рязко показване на акциите и срив на цената на петрола. 14 минути преди публикацията на Тръмп отново е направено необичайно голямо количество залози за спад на цената на петрола.

През март Белия дом е изпратил вътрешно писмо до всички сътрудници с предупреждение да не използват вътрешна информация за залози, съобщи Би Би Си. Прессекретарят на Белия дом Дейвис Ингъл заяви пред Би Би Си, че "всякакви предположения, че чиновници от администрацията се занимават с такава дейност, без доказателства са безпочвени и безотговорни".

Няколко сенатори демократи изпратиха писмо до Комисията за ценните книжа и борсите с призив регулаторът да разследва дали заявленията на президента не са помогнали за "обогатяване на хора с вътрешна информация в администрацията и приятели на президента".

