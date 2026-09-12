Anthropic е осуетила използването на Claude за разработка на биологично оръжие

Американската компания Anthropic съобщи, че е пресякла опити за използване на моделите на Claude за разработка на биологично оръжие и провеждане на хакерска атака срещу Украйна.

Една от хакерските групи е пробила Wi-Fi в хотелите и акаунти в WhatsApp, които се опитала да използва за атака на правителствения, военния и дипломатическия сектори на Украйна. В Anthropic смятат, че методите на тази група приличат на работата на Midnight Blizzard — хакерска групировка, която САЩ свързват със Службата за външно разузнаване на Русия.

Руснаци са се опитали с помощта на Claude да създадат напълно автономен рой FPV-дронове камикадзе. Те са създали обща памет и координация на дроновете, езиков модел за управление по време на атаката, разузнаването и връщането в базата, система за терминална навигация по камера, модул за геолокация на операторите на вражеските дронове и др. Платформата се е проектирала за автономно смъртоносно използване - моделът може самостоятелно да избира целите и да дава команди за атака без участието на оператор. Разработчиците са използвали за обучение кадри от бойни действия в Украйна.

Ползватели от Русия, Китай и Йемен пък са се опитали с помощта на изкуствения интелект да създадат програмно обезпечение за оръжие, в това число ракети, бойни дронове и системи за навигация. Имало е опити за използване на Claude за биологични изследвания. Anthropic е открила пет такива случая, които биха могли да са свързани с разработването на биологично оръжие, включително опити за адаптиране на птичия грип за заразяване на бозайници.

През ноември 2025 г. компания съобщи, че с помощта на Claude е била проведена почти напълно автоматизирана — 80–90% без участието на човек — голяма кампания за кибершпионаж, която е реализирана от свързаната с Китай групировка GTG-1002, като целта са били около 30 организации по цял свят, включително технологични компании и държавни учреждения.