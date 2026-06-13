Anthropic прекрати достъпа до своя най-модерен ИИ модел след решението на САЩ да забранят използването му от чужденци.

Американската компания Anthropic по искане на властите на САЩ прекрати достъпа до своите най-мощни модели с изкуствен интелект – Fable 5 и Mythos 5 – за всички потребители. Както се посочва в изявление на компанията, правителството е въвело директива за експортен контрол, която забранява достъпа до тези системи на всички чуждестранни граждани, включително на чуждестранните служители на Anthropic, както на територията на САЩ, така и извън нея. В резултат компанията е била принудена напълно да изключи Fable 5 и Mythos 5 за всички клиенти, като достъпът до останалите модели остава запазен.

Според Anthropic директивата е получена на 12 юни и не съдържа подробно обяснение. Властите се позовават на открит метод за заобикаляне на защитните механизми („джейлбрейк“) на модела Fable 5, който според тях може да представлява заплаха за националната сигурност.

След собствена проверка компанията заявява, че става дума за локални и ограничени уязвимости, сравними с тези, които се срещат и в други публично достъпни модели, включително GPT-5.5 на OpenAI.

По данни на Anthropic преди пускането си Fable 5 е преминал хиляди часове тестове съвместно с властите на САЩ и Великобритания, а системата му за защита превъзхожда тази на предишните поколения модели. Компанията подчертава, че до момента не е открит универсален начин за пълно заобикаляне на системата за безопасност.