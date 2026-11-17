АЕЦ Козлодуй И двата блока на атомната централа вече са в експлоатация.

Плановият годишен ремонт на шести енергоблок приключи. "В 10:23 часа блокът беше включен в електроенергийната система на страната след проверка и издадена положителна оценка от страна на Агенцията за ядрено регулиране" съобщиха от АЕЦ "Козлодуй". Повишаването на мощността се извършва поетапно в съответствие с технологичния регламент.

Шести блок спря работа на 8 октомври 2026 г. за изпълнение на дейности, заложени в годишната ремонтна програма. Реакторът на блока е презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания.

Увеличаването на производството на ток в АЕЦ "Козлодуй" е добра новина на прага на зимния сезон, когато търсенето на енергия расте.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи съгласно графика за електропроизводство, посочват още от централата.