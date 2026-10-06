АЕЦ "Козлодуй" намалява мощността на двата блока

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АЕЦ "Козлодуй" превантивно ще намали с около 90 мегавата общата мощност на двата си блока на 6 октомври заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав.

Мярката е предприета с решение на работната група, която координира действията за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължително понижаване на речните нива.

Прогнозите показват, че спадът на Дунав се очаква да продължи. При задълбочаване на хидроложката обстановка, съгласно действащите процедури, може да бъдат въведени и допълнителни мерки.

От АЕЦ "Козлодуй" посочват, че всички действия се предприемат в зависимост от нивото на реката и се координират с Министерството на енергетиката и Електроенергийния системен оператор.

Намаляването на мощността е превантивна мярка, свързана с експлоатацията на централата при неблагоприятна хидроложка обстановка.