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АЕЦ "Козлодуй" свали още мощността на V блок

Ядрената централа дава около 25% от електроенергията в България

Днес, 17:20
Безводието на Дунав затруднява работата на АЕЦ по течението на реката.
БГНЕС
Безводието на Дунав затруднява работата на АЕЦ по течението на реката.

От 21 август досега АЕЦ „Козлодуй“ е намалила мощността на 5-и блок с около 15% - от 1010 мегавата до 850 мегавата, става ясно от данни, публикувани на сайта на централата. Мярката е заради критично ниското ниво на река Дунав, от която се черпи вода за охлаждане на турбините на АЕЦ-а. 

По данни на ЕСО („Електроенергийния системен оператор“) атомната централа продължава да произвежда над една четвърт от електроенергията в страната, съобщи бТВ. От Министерството на енергетиката, ЕСО, НЕК и АЕЦ „Козлодуй“ уверяват, че няма проблем с производството и износа на ток, както и със снабдяването на домакинствата и бизнеса.

От енергийното министерство посочват, че извънредна ситуация няма и че мярката е част от плана на централата за работа при ниски нива на Дунав.

Междувременно министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че след обсъждане на седем варианта е било решено в  реката край Козлодуйския бряг да се изгради дига - като в Унгария, която по този начин се опитва да осигури вода за охлаждане за АЕЦ "Пакш".  Природозащитници твърдят, че преграждането носи големи рискове. Те настояват да бъдат публикувани обсъдените варианти, аргументите да бъде предпочетено изграждането на дига и оценката за въздействието. 

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Ключови думи:

АЕЦ Козлодуй, Дунав

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