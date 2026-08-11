10 см делят нивото на Дунав от проблем с помпите на АЕЦ "Козлодуй"

Площадката, на която е построена АЕЦ "Козлодуй" не е на самия бряг на Дунав, а на 7 км от него. Затова на брега на Дунав е изградена огромна брегова помпена станция, която по канал отвежда вода за охлаждане на съоръженията на централата.

Тази година исторически се достига най-ниското ниво на река Дунав при бреговата помпена станция, която доставя вода за охлаждане на централата АЕЦ „Козлодуй“. В момента то е 20,62 метра надморска височина. До достигане на първото критично за помпите ниво остават 10-12 см - тогава трябва да започне намаляване на мощността по програмата за безопасна работа на атомната централа. Ако спадне с още 20 см, тогава централата трябва да спре работа.

Това коментира пред БТВ ядреният експерт проф. Георги Касчиев, бивш председател на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“.

Той подчерта, че засега прогнозите са за слабо намаляване на водите на Дунав, като в следващите две седмици вероятно няма да бъде достигнат първият предел.

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От Агенцията за проучване и поддържане на нивото на река Дунав съобщиха днес, 11 август, е достигнато ниво от минус 114 см под условната нула на водомерната станция при Русе. Това е с 3 см понижение спрямо 10 август.

За последните 24 часа в българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад между 1 и 3 см. Единствено при Оряхово е отчетен застой.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. През последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не възпрепятства корабоплаването.

По горното течение на Дунав водата вече се покачва и унгарската АЕЦ „Пакш“, която беше напълно спряна преди седмица, започва частично да възстановява мощности.

По долното течение обаче безводието все още създава проблеми и Дунав продължава да пада. Включително и при АЕЦ „Козлодуй“.

КАК РАБОТИ ПОМПЕНАТА СТАНЦИЯ

Проф. Касчиев обясни и как работи помпената станция на централата. При ниски води има риск помпите да изпаднат в режим на кавитация и трябва да бъдат изключени. Тогава вода не може да постъпва за охлаждане на кондензаторите на турбината и централата трябва да бъде спряна. Това трябва да бъде направено превантивно ден и половина преди да се изключат помпите на бреговата помпена станция.

„Историческите данни показват, че ниското ниво на Дунав много пъти е продължавало чак до средата на октомври. Този месец румънската централа вероятно ще издържи, но пълната картина все още има неопределеност“, смята експертът.

Касчиев обясни, че двете атомни централи на Румъния и Унгария са построени на самия бряг на Дунав и черпят вода непосредствено от него, а там нивото е много съществено.

„При нас площадката, която са избрали, не е на самия бряг на Дунав. Тя е на 7 км от него. Затова е направена на брега на Дунав една огромна брегова помпена станция в началото на 70-те години. В края на 70-те е разширена за трети, четвърти, пети и шести блок“, каза той.

„Водата се отвежда до централата през канала. Когато отиде до централата, там вече има централна помпена станция, чиито помпи подават вода към съответните потребители“. Основно водата се използва за охлаждане на кондензаторите на турбините, за втечняване на парата. Тя се загрява с около 11-12 градуса и чрез втория канал се връща към Дунав.

„Даже сега при нарушено препоръчително ниво на водата - с около 10 см е по-ниско, това не означава, че помпите не могат да работят. Въпросът е, че ако продължава да пада нивото, може да се стигне до режим на кавитация, когато вече в работата попадат смеси от въздух и вода - мехурчета, които след като попаднат в областта на високото налягане, създават огромни вибрации и помпата буквално може да се раздруса“, допълни експертът.

ДВАТА БЛОКА СА НАТОВАРЕНИ ПО ГРАФИК

Двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство, съобщиха по-късно днес от атомната централа. Обезпечена е работата на бреговите помпени станции, осигуряващи необходимите водни количества за охлаждане.

За целта се извършва почистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Следи се работата на бреговите помпи, като дебитът се регулира чрез промяна на ъгъла на работните лопатки. Във всички резервоари се поддържа максимално ниво на водните разтвори. Превантивно се почистват всички топлообменници, работещи с дунавска вода, с цел поддържане на пълната им ефективност.

В момента прогнозата за тенденцията на нивото на Дунав за следващите няколко дни е към застой, посочват от АЕЦ "Козлодуй".