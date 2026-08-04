Нивото на Дунав падна на места до критичните 1.60 м

Най-критично е положението при Белене и Батин, където дълбочината на реката е 1.60 м.

Нивото на река Дунав продължава да спада.

"Към днешна дата нивото на реката при Русе е минус 94 см, което е с 2 см по-ниско спрямо предходното денонощие. Прогнозите са до края на седмицата то да достигне минус 100 см", съобщи за БТА директорът на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ Ивелин Занев. При Свищов нивото е минус 30 см, а при Лом - минус 4 см.

"Такива ниски стойности обикновено се регистрират през септември в най-сушавите години, докато сега те се наблюдават още в началото на август", отбеляза Занев.

Метеоролозите не очакват промяна в климатичните условия в следващите 10 дни. "Валежи, които бързо да вдигнат нивото на Дунав, не се очакват в следващите десет дни", заяви пред БНР Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.

Корабоплаването не е преустановено административно, но много конвои са в изчакване. Към днешна дата в българския участък на Дунав минимални дълбочини от около 1.60 м са измерени в участъците на Белене и Батин. Навсякъде другаде дълбочините са минимално 1.80 м. Това не позволява преминаването на тежко натоварени кораби и по чисто икономически причини корабособствениците може да откажат превоза на товари, защото не е рентабилно за тях.

"Ситуацията в района на Белене е притеснителна, защото нивото е наистина много ниско. Виждат се много новообразувани пясъчни коси. Корабоплавателният път там е с широчина около 60 м и минимална дълбочина 1,60 м. В района има и заседнала баржа, която се обслужва от друг плавателен съд", каза още Занев.

Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите.

Няма бедстващи екипажи, но има заседнали плавателни съдове в районите на Белене, Сомовит и село Гарван край Силистра. Те се намират извън границите на корабоплавателния път и не възпрепятстват движението по фарватера, като изчакват подобряване на навигационните условия. Пасажерският кораб, който заседна миналата седмица в района на видинското село Гомотарци и впоследствие се наложи евакуация на пътниците със съдействието на Гранична полиция, вече е освободен и е продължил плаването си в сръбския участък на Дунав.

Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунав да спада още.

БЕЗ ОПАСНОСТ ЗА АЕЦ

"Няма опасност от спиране на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на река Дунав, тя може да продължи да работи в следващите седмици", каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която днес посети атомната централа.

Петрова обаче не уточни колко още време може да работи централата при нормално натоварване, ако продължи да пада нивото на Дунав, което се очаква да става със сигурност до края на седмицата. По думите ѝ важен фактор за запазване на нормалната й работа на централата е добрата поддръжка на бреговата помпена станция, водните канали и хидротехническите съоръжения.

Както стана известно, благодарение на изградената преди години собствена брегова помпена станция в дълбок залив на реката сега се осигурява стабилната работа на всички съоръжения на атомната централа въпреки ниските нива на реката.

Петрова обаче твърди, че е установила контакт и с институциите в Сърбия и Румъния за съдействие. „Получаваме подкрепа и от Министерството на околната среда и водите, както и от Министерството на външните работи, за да използваме всички възможности в рамките на международните договорености за управлението на водите на река Дунав“, каза още министърът, но не уточни какво точно има предвид.

Тя успокои също, че няма риск за електроенергийната ни система. „Дори да се наложи предприемането на по-строги мерки, Елекроенергийният системен оператор има готовност и разработени варианти за действие“, каза енергийният министър.

Изпълнителния директор на ЕСО Кирил Георгиев посочи, че в момента България помага на други държави и е нетен износител на ток. Заявките от румънска страна са за около 3500 мегавата, а Унгария дава заявки между 4000 и 5000 мегавата на денонощие.